В Северном Казахстане с начала 2020-го изъяли 4 участка земли

Ирина Микотина, руководитель отдела правового обеспечения управления земельной инспекции СКО:

— Субъекту проверки не использовать участок очень невыгодно самому. Поскольку он имеет участок, он платит за нее налог, если он не используется, то увеличенный в 10-ть раз. Это первое. Второе. Он не получает прибыль с него. Если хорошо подумать, то, действительно, не использовать землю — дорого для всех. Дорого для государства, дорого для собственника — землепользователя.

Лаконично и понятно, но, к сожалению, не всем. Отсюда и борьба с теми, чей многолетний результат лишь тени на полях. Не от техники или рабочих и уж точно не от колосящихся культур, а от облаков, проплывающих мимо заброшенной земли. Она непозволительная роскошь для аграрного края с более чем 4 миллионами гектаров сельскохозяйственных угодий. Лень у нас не в почете, впрочем, как и во всей стране.

«Многие из тех, кто получил бесплатно от государства право аренды на землю, держат землю впрок, не работая на ней. В стране сложился целый слой, так называемых, «латифундистов». Они ведут себя, как «собака на сене». Пора приступить к изъятию неиспользуемых сельхозземель» Касым-Жомарт Токаев, Президент РК

Изъяли. 8 участков площадью 7,5 тыс гектаров в прошлом году, почти 12 тыс гектаров или 2 участка в 2020-м. Областную казну високосного пополнили 33 млн в отечественной валюте. Это те самые налоги, увеличенные в 10 раз, с которых мы начали материал. Расторжение договора об аренде тоже действенная мера, которую в этом году на собственной шкуре уже почувствовали 10 владельцев хозяйств региона.

Ирина Микотина, руководитель отдела правового обеспечения управления земельной инспекции СКО:

— На сегодняшний день у нас имеется предписание на площадь 485 тыс. га, соответственно по всем этим землепользователям — собственникам будут проводиться контрольные проверки. Очень большие есть площади, закрепленные за определенными хоз. субъектами в Уалихановском районе.

Там одно дело близится к суду. Решить вопрос можно и мирно, притом что времени для этого всегда дается более чем предостаточно. И начинается все не с повестки в зал заседания со сторонами обвинения и защиты, а с формального предупреждения. Время, так сказать, на исправление можно использовать с умом, и до него же довести приобретенные ранее территории, которые владельцы тоже забрасывают не без причины.

Ирина Микотина, руководитель отдела правового обеспечения управления земельной инспекции СКО:

— Что касается земель сельхозназначения, то это преимущественно финансовые трудности. Конечно, есть трудности природного характера, есть заболачивания, есть засоление, есть подтопления. Землю, как-то нужно выводить в оборот, есть процедуры осушения и другие агротехнические мероприятия.

А вот кому они точно не помогут, так это владельцам земли, которая приобретается для коммерческих целей. Планы меняются, уходят в дальний ящик, а с ними и купленный когда-то участок. В областном центре таких с начала года изъяли два, это на 15 меньше, чем в 2019-м.

Дарья Пышмынцева