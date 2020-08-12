В с.Трудовое установили загон с расколом для проведения ветеринарных процедур

Сельское хозяйство

19:57 12 Августа 2020

Анастасия Остертак, корреспондент:

— Особенность этой конструкции в том, что она полностью мобильная. Теперь ее можно переместить в любой сельский округ района, чтобы провести ветеринарные мероприятия. Такой загон — новшество для СКО.

Вакцинация, идентификация, сбор крови для анализа на инфекции. Все манипуляции с животными травмоопасны, да и процесс сам по себе трудоемкий. И такой передвижной загон облегчит труд ветеринаров.

Хамза Шубаев, директор ТОО «Animal stat»:

— Все оборудование, которое было предназначено для ветеринарных мероприятий, оно уже вместе с современным шагом не идет. Мы вот сейчас изготавливаем мобильное оборудование. Очень удобное такая вещь. Сейчас наша компания показывает, как надо собирать, разбирать.

Еще одна особенность в том, что загон практичный, легко собирается. Требуется для этого всего 1,5 часа. Специалисты говорят, что мечтали о такой конструкции давно.

Берик Альжанов, руководитель управления ветеринарии СКО:

— Животные будут загоняться в данный загон, значит, дальше, они будут загоняться в накопитель, порядка 20-24 голов находится. И по очереди они заходят в раскол, т.е. станок для обработки. Значит, в этот раскол заходят порядка 6-8 голов. Ветеринарный специалист по очереди будет с каждой головой проводит соответствующие манипуляции. 

Загон с расколом обошелся местному бюджету почти в 3 млн тенге. Такие конструкции планируют приобрести и в других районах области.

 

 

Анастасия Остертак

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