У двух петропавловцев украли велосипеды, которые были без присмотра

Новости МТРК

20:34 12 Августа 2020

Кражи велосипедов совершаются чаще всего тогда, когда владельцы оставляют их без присмотра. 23 июля работник ТОО «СУ Энергострой» оставил свой двухколесный «BMW» стоимостью 60 тысяч тенге на тротуаре по ул. Крепостной. Больше он его не видел.

При похожих обстоятельствах был похищен еще один такой транспорт только марки «Bhawk» стоимостью 76 тысяч тенге. Его оставила у спортивной площадки девочка-подросток. На след подозреваемого полицейские вышли, расследуя другую велокражу. Неизвестный преступник присвоил «Bhawk» в подъезде дома по ул. Жамбыла. Камеры видеонаблюдения помогли стражам порядка установить его личность.

Асылбек Аяганов, старший оперуполномоченный первого отдела полиции УП г.Петропавловска: 

— В первый отдел обратились жители г. Петропавловска о пропаже своего имущества, а именно — велосипедов. В ходе проведения ОРМ по подозрению в совершении кражи изобличён и задержан ранее судимый 23-летний житель г. Петропавловска.

В настоящее время подозреваемый 1996 года рождения находится в следственном изоляторе. В апреле текущего года он освободился из мест лишения свободы. Наказание он тогда понес за кражи велосипедов. Стражи порядка проверяют его причастность к другим преступлениям. Два из украденных велосипедов уже найдены и возвращены хозяевам.

Рустам Сатыбалдин, потерпевший:

— В течение трёх дней сотрудниками органов внутренних дел был установлен этот человек и сразу же был найден велосипед. Мне в настоящее время передали велосипед на ответственное хранение и…мы им пользуемся.

Полицейские напоминают: не следует оставлять велосипеды без внимания, заботиться о сохранности своего имущества, пользоваться надёжными противоугонными средствами. Если необходимо оставить «железного коня», желательно делать это под прицелом камер видеонаблюдения. С начала года в городе зарегистрировано 78 краж велосипедов, из них раскрыто только 40.

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