ЦИК представила предварительные итоги выборов депутатов в Сенат

В 10 утра во Дворце школьников открыли пункт для голосования. Но до бюллетеней и урны депутатам ещё надо дойти. Сначала ряд санитарных требований. Температура, каждому по маске и паре перчаток, дистанция 2 метра. Но этим уже не удивишь. А вот электронная регистрация — новшество. На сайте центрального избиркома сразу видна явка выборщиков.

Пока депутаты собираются, давайте изучим список кандидатов. Изначально их было 5, но двое не предоставили полный пакет документов. Зарегистрировались трое. Позже Кабиден Садвакасов по-джентльменски уступил дамам, снял свою кандидатуру, сделав депутатскую гонку женской. За место в Сенате борются Ольга Перепечина и Данголе Могунова.

Ерболат Бекшенов, председатель областной избирательной комиссии:

— Основные требования, чтобы он проживал на территории нашей страны не менее 10 лет, проживал на территории нашей области. Чтобы не был привлечён к уголовной ответственности, был дееспособным. При регистрации сдаётся декларация, вносится регистрационный взнос. При наборе более 3% на голосовании, взнос ему возвращается.

От каждой области в Сенате должно быть два депутата. СК представляют Ерик Султанов и Ольга Перепечина. Срок последней подходит к концу. Кто сядет в её кресло, станет известно уже сегодня.

Айгерим Мукашева, корреспондент:

— Явка депутатов 96%. Кворум позволяет начать выборы. Сейчас 187 депутатов решат, кто ближайшие 6 лет будет представлять интересы нашей области в Сенате Парламента страны.

Каждому своё. В рядах народных избранников медики, педагоги, бизнесмены, аграрии. Чтобы заинтересовать их, у кандидатов был месяц агитационной работы.

Жанар Таласпаева, депутат Петропавловского городского маслихата:

— С предвыборной программой мы ознакомлены. Я обратила внимание, чтобы наша кандидатура в сфере образования, медицины, социальной. Какие планы будет реализовывать в будущем. Это очень важно. Я проголосовала за достойного кандидата, который болеет душой за нашу область, страну.

Знать о проблемах людей и поднимать их на уровне Парламента страны. Этого ждут от сенатора. Но некоторые вопросы, вполне решаемы и на местном уровне. Только надо дать им больше свободы, считает член общественного совета города Павел Афанасьев.

Павел Афанасьев, депутат Петропавловского городского маслихата:

— Я думаю, что в настоящее время в Казахстане местное самоуправление развито недостаточно. Например, усиление полномочий маслихата, общественных советов. Передача им больше контрольных, надзорных функций, усиление ответственности за невыполнение их решений. Но и нельзя с повестки дня снять благоустройство. Более того, наша область является дотационной. Развитие местных производств, увеличение налогооблагаемой базы. Это забота наших сенаторов тоже.

Все проголосовали, бланков больше нет. Теперь подсчёт голосов. Выбрать было нелегко, оба кандидата достойны. Так, видимо, думали депутаты, которые галочку поставили напротив обеих дам. Таких неопределённых было двое. Голоса, конечно же, не засчитаны. Остальные оказались более конкретны.

По предварительным подсчётам за Могунову проголосовали 23 человека. Сколько за Перепечину? Это 87,5% голосов. Сенаторов в это время выбирали во всех регионах страны и городах республиканского значения. За 17 мест в верхней палате Парламента боролись 46 кандидатов.

Айгерим Мукашева