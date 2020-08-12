Школьникам СКО для дистанционных занятий в школе выдадут компьютеры

В СК 477 учебных заведений, в которых получают знания 75 тысяч североказахстанских школьников. Но из-за коронавируса в этом году традиционный формат обучения изменили. 1 сентября в регионе пройдет без торжественной линейки. Занятия, как и в четвертой четверти прошлого школьного сезона, будут проводиться в дистанционном формате.

Посещать уроки офлайн, как прежде, смогут учащиеся малокомплектных школ, расположенных в населенных пунктах с благоприятным эпидемиологическим фоном. Заниматься будут в 2 смены. В одном классе — не более 15 детей. Что касается дистанционного обучения, то….

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Для учащихся начальных классов по заявлению родителей будут функционировать 2 тыс. дежурных классов. Также, не более 15 человек в одном классе. Для организации учебы в дистанционном формате изучена потребность в компьютерах учителей и учащихся. В общей сложности детям будет передано 15 тысяч новой компьютерной техники.

Для удаленного обучения необходим качественный интернет. В нашем регионе из 635 населенных пунктов 437 имеют широкополосный доступ во Всемирную паутину. Кумар Аксакалов отметил, что в 2020-ом проблему бесперебойного онлайн-соединения решат в 133 селах.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— К широкополосному интернету подключено более 96% школ. Для отдаленных сел закупаем 1,5 тысячи роутеров и USB-модемов. Дополнительным учебным ресурсом станут телеуроки. Трансляция телеуроков будет вестись на республиканских телеканалах «Аль-Фараби» и «Ел- Арна.

Обучаться по-новому будут и студенты колледжей. Для них доступны 3 формата: дистанционный, комбинированный и традиционный. Добавлю, сейчас в области насчитывается 25 таких учебных заведений.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— В области функционирует 25 колледжей. В дистанционном режиме будут работать 3 колледжа. На комбинированную форму обучения перейдут 12 колледжей. В 10 колледжах, расположенных в селах, обучение будет в штатном режиме.

Заработают дежурные группы в детских садах и мини-центрах. Эта услуга доступна для работающих родителей. А при улучшении эпидемиологической обстановки постепенно будут вводить привычный режим в дошкольных учреждениях,- отметил Кумар Аксакалов. Продолжается в регионе и обновление учреждений образования. Капитально отремонтировали в этом году 107 объектов.

Абай Альжанов