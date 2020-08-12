Мониторинговая группа продолжает проверять аптеки региона

Здравоохранение

19:46 12 Августа 2020

Представители мониторинговой группы  выявляют и пресекают случаи завышение цен, незаконную реализацию лекарственных средств и изделий медицинского назначения. В области функционируют 190 аптечных организаций и 104 — медицинских. Под постоянным наблюдением находятся аптечные пункты районов.

В розничной сети имеется 85% анализируемых лекарственных средств, из списка в 41 наименование отсутствуют — 15%. В результате мониторинга с 20 июля по 12 августа было выявлено 7 точек, реализующих медпрепрараты по завышенной стоимости. Также в ходе осмотра были выявлены нарушения предельных цен на Аспирин кардио, Новиган Нео, Азитромицин, Ингавирин и Гриппостад.

Абласан Курбанов, и.о. руководителя следственного управления департамент экономических расследований СКО:

— С такими организациями на месте проводится профилактическая беседа на предмет соблюдения предельных цен согласно приказу 104-НҚ МЗ РК от 15.07.2019 года.

Кроме того, 05.08.2020 года проведен мониторинг реализации медицинских изделий в продовольственных магазинах, выявлено 2 факта (маг.»Мир мелочей», маг.»Атлан»). Всего за период проведения мониторинга составлено 10 административных протоколов.

 

 

Анастасия Остертак

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