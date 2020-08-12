Экспортировать семена льна в Китай смогут еще 78 предприятий РК

Сельское хозяйство

20:47 12 Августа 2020

Экспортировать семена льна в Китай смогут еще 78 казахстанских предприятий. В настоящее время 103 производителя семян льна и 94 компании, производящие пшеничную муку, имеют такое право. В 2019 году в ходе Форума международного сотрудничества в Поднебесной был подписан протокол по фитосанитарным требованиям к экспортным партиям пшеничной муки. А в рамках визита Главы государства в Пекин — протокол по экспорту семян льна из Казахстана в Китай.

В последние годы эта культура пользуется успехом у отечественных фермеров. Она неприхотлива в производстве и недорогая, а семена оцениваются намного дороже, чем пшеницы. За несколько лет наша республика стала крупнейшим экспортером семян льна и льняного масла, сообщает МСХ РК. Ежегодно почти весь урожай скупается и вывозится в страны Европы и Азии.

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