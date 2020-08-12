ДТП произошло на автодороге «Челябинск — Новосибирск» близ с.Пеньково

За рулем большегруза был 56-летний житель города Булаево. Сейчас в соцсетях можно увидеть фото и видео очевидцев трагедии. Авария унесла жизни двух человек. Это пассажир и водитель легковой машины. Водитель же КамАЗа не пострадал. Причины дорожно-транспортного происшествия будут установлены после проведения всех необходимых экспертиз, — говорят полицейские.

Азамат Жамуков, старший инспектор по особым поручениям УМПС ДП СКО:

— За 7 месяцев текущего года на территории области было зарегистрировано 98 ДТП, в которых погибло 13 человек и 129 получили ранения различной степени. Хотелось бы обратиться ко всем участникам дорожного движения, строго соблюдать ПДД. Ведь от этого зависит жизнь и здоровье граждан.

Анастасия Остертак