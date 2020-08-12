Благодаря программе «ДКЗ» нашли работу более 700 североказахстанцев

Многолетний и масштабный. Все это о проекте специальной экономической зоны. Чтобы собрать ее, пусть и не с нуля, так как на территории есть каркасы некоторых объектов, понадобится не одна сотня рабочих рук. Фундамент будущего тракторного завода, например, закладывают 80 человек.

Больше половины трудоустроились по дорожной карте занятости. Андрей Савельев и Арман Шарипов в их числе. Высшего образования, как и средне — специального у них нет. Всему что умеют, учились, так сказать, в процессе работы.

Андрей Савельев, слесарь:

— Навыки приходят с годами. Учишься у одного, у другого человека и потом начинаешь работать. Бетонные работы выполняю, стяжку, слесарные все работы, мне нравится. Я работал на шиномонтаже.

Арман Шарипов, слесарь:

— Я раньше работал на кровле. Онкологию накрывали, здесь пятиэтажку накрывали, в Астраханке школу делали. После карантина потерял работу пришел в центр занятости и сюда направили.

На условия труда специалисты не жалуются, как и на зарплату. Она в случае Армана и Андрея переваливает за 100 тысяч тенге. Их рабочий день начинается в 9 утра и длится до 6 часов вечера, есть перерыв на обед.

Руслан Дейнеко, специалист отдела занятости и социальных программ г.Петропавловска:

— По ДКЗ, выделено более 16 млрд на 75 объектов по городу. На сегодняшний день трудоустроено более 700 человек по ДКЗ. Нужны такие специалисты, как бетонщики, каменщики, разнорабочие, отделочники широкого профиля, сварщики, слесари, водопроводчики, также электрики. Заработная плата по ДКЗ начинается от 85 тысяч тенге, это минимальная, есть и выше.

Еще одно преимущество такого трудоустройства — минимальный набор документов, который необходимо собрать. Потенциальному работнику нужно только удостоверение и банковская карта.

Дарья Пышмынцева