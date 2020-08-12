Активисты Петропавловска провели экофестиваль-соревнование «Clear fest»

Новости МТРК

19:20 12 Августа 2020

Алишер Ашимов, корреспондент:

— Как мы видим многие жители и гости города равнодушно относятся к окружающей среде. Экоактивисты решили привлечь внимание общественности к проблеме и организовали такой фестиваль. 

Фестиваль решили провести в необычном формате — в виде соревнований. В нем участвуют 20 человек. Это представители «Жас Отана», волонтеры «Жасыл Ел», члены профсоюза СКГУ им. М.Козыбаева и АНК СКО. Всего 5 команд по 4 человека в каждой. Условия довольно просты, экоактивистам дается 40 минут для того, чтобы собрать мусор. После отходы взвешивают. Команда, набравшая больше мусора, станет победителем.

Антон Шишканов, председатель ОО «Штаб JE SKO»:

— В рамках международного Дня молодежи был проведен экологический фестиваль Clear fest с участием активной молодежи области. Главной целью фестиваля является повышение социальной активности, экологического воспитания молодежи, а также очистка леса от мусора. Благодаря таким экофестивалям удается хоть немного помочь и внести вклад в экологию нашей области.

Алена Горшкова завсегдатай таких мероприятий. Окружающая среда — тема, которая ее волнует. Говорит, вместе нужно решать вопросы по сохранению природы родного края.

Алена Горшкова, волонтер:

— Экология — это одно из самых главных в нашей жизни. Я думаю, нужно проводить их как можно чаще. Таким образом, мы можем очистить город, загород и лес.

Победителем в этом экосостязании стала команда профсоюза СКГУ им. Манаша Козыбаева. Они собрали 70 килограммов мусора. Их слаженная работа по очистке территории от ТБО дала такой результат.

Алишер Ашимов, корреспондент:

— Участники фестиваля собрали более 140 кг мусора. Мы призываем всех североказахстанцев бережно относиться к природе.

 

 

Алишер Ашимов

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