Вебинары по организации дистанционного обучения проводят в СКО

Новости МТРК, Образование

18:18 11 Августа 2020

С 10 по 14 августа филиал «Орлеу» по СКО при содействии управления образования, районных отделов образования проводит серию вебинаров для обучающихся, их родителей и педагогов. Крупномасштабная акция проходит по инициативе МОН. Первыми данный вебинар онлайн посетили аккайынцы, айыртауцы, акжарцы и есильцы.

Алма Мурзалинова, директор ФАО «НЦПК «Орлеу» ИПК ПР по СКО:

— Сегодня мы выходим на связь с Жамбылским, Мамлютским, Кызылжарским районами и районом Магжана Жумабаева. Цель данных вебинаров: наиболее подробное разъяснения правил, условий, средств, ресурсов организации. Это ответы на волнующие вопросы обучающихся и их родителей. Например, как будут работать дежурные группы и классы, каким будет психологическое сопровождение обучающихся в условиях домашнего обучения, каким должен быть родительский контроль.

Большие и маленькие вопросы сейчас интересуют родителей учащихся и педагогов. Если в последней четверти прошлого учебного года дети занимались только в режиме онлайн, то в этом школьном сезоне откроют дежурные классы.

Алма Мурзалинова — директор ФАО «НЦПК «Орлеу» ИПК ПР по СКО:

— Мы разъясняем особенности организации дежурных классов следующим образом, дежурные классы планируется открывать для учащихся начального звена. Дежурные классы будут открываться исключительно на основе заявления родителей. Включать будут обучение в двух подгруппах с численностью до 10-15 человек. Дежурные классы будут обучаться по основным предметам, остальные предметы будут дистанционно.

Спикеры филиала достаточно подготовлены, строят свои вебинары не только через живое общение и определенный лекционный материал, но и показывают занимательные видеоматериалы. Важная часть таких встреч, кончено, возможность слушателям задавать волнующие вопросы.

 

 

Алишер Ашимов

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