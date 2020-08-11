В конце июля в ТОО «Агро-Хлеб» приступили к уборке урожая

Зарубежная мощь на североказахстанских полях. Зелено-желтые John Deere в свете августовского солнца, похожие на миражи из-за клубов пыли — картина, давно ставшая привычной для нашего региона. Гораздо реже сейчас на полях местных хозяйств можно встретить вот таких красавцев, расцветкой напоминающих американское чудо машиностроения.

Родные, не побоюсь этого слова, «SAMPO Asia», как и привычные, в работе для аграриев области Доны — не подводят. Лишь изредка показывают, что любой технике с «железным характером», иногда нужно дополнительное внимание, — рассказали специалисты ТОО «Агро-Хлеб».

Николай Лукьященко, заместитель директора ТОО «Агро-Хлеб»:

— Посеяли в этом году мы 16 тысяч га, из них 8 тыс ячменя, 3 тыс овса, 5 тыс пшеницы мягкой и 800 га льна. 14 апреля мы вышли в поле. На площади 12 тыс га мы сделали закрытие влаги. Через 10 дней параллельно мы начали сев овса и ячменя.

Затем настала очередь пшеницы, а с ней и внесения минеральных удобрений. Они из-за жаркой весны, которая плавно перешла в засушливое лето, дали лишь половину от желаемого результата, — считает главный агроном товарищества Валерий Клименко.

Валерий Клименко, главный агроном ТОО «Агро-Хлеб»:

— Причина, в первую очередь нехватка влаги, за целое лето выпало незначительное количество осадков, можно сказать, один только дождик был, а так в остальном агротехника выполнялась, а вот то, что не было влаги. И на процентов 30-35 % урожая меньше получим в этом году, чем в прошлом.

Это предполагаемый прогноз для пшеницы. Овес на полях одного из тайыншинских товариществ убирают с 31 июля, как и ячмень. В случае с этой культурой дела обстоят очень плохо. С гектара вместо прошлогодних 27-30 центнеров удается получить лишь 10-12-ть.

Но местные аграрии и этому результату более, чем рады, говорят, готовились к худшему. И подчеркивают, что на зарплате работников товарищества промежуточный не самый радужный результат уборочной кампании не скажется.

Дарья Пышмынцева