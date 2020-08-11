На онлайн-брифинге подвела итоги работы по предупреждению КВИ за июль

Ситуация по оказанию медицинской помощи в провизорных и инфекционных стационарах стабилизировалась. Об этом на брифинге сообщил руководитель группы мониторинга качества медицинских услуг Нурлан Жахин.

Но несмотря на положительные изменения, укрепление базы медицинских организаций продолжается. Так, к примеру, удалось решить проблему с транспортом, предназначенным для персонала и перевозки хозяйственных нужд.

Нурлан Жахин, руководитель группы мониторинга качества, своевременности и полноты оказания медицинских услуг населению учреждениями здравоохранения:

— Раннее путем мониторинга было выявлено отсутствие транспорта при многопрофильной городской больнице, что создавало дискомфорт и низкую оперативность. Проблема решена. Транспортом по перевозке баллонов обеспечены, занимается фирма, которая поставляет по договору баллоны. За провизорным стационаром закреплена машина УАЗ.

Нурлан Жахин также отметил, что наблюдается снижение вызовов по номеру «103». Еще только 5 июля в сутки поступало до 712 звонков, на данный момент их число сократилось до 300. Меньше стало и госпитализаций в провизорные и инфекционные стационары. В связи с чем коечный фонд освобожден на 300 мест. Говорили на брифинге и о потребности в лекарственных средствах и дефиците кадров в районах области.

Нурлан Жахин, руководитель группы мониторинга качества, своевременности и полноты оказания медицинских услуг населению учреждениями здравоохранения:

— Имеется потребность в лекарствах в ряде районов: М.Жумабаева, Кызылжарский, Есильский, Мамлютский, Уалихановский. С учетом принятых мер рассчитываем, что ситуация в ближайшее время стабилизируется. В Мамлютском и Уалихановском районах выявлен кадровый голод. Имеется дефицит реаниматолога, инфекциониста, рентгенолога, анестезиолога, педиатра, ВОП.

В целом наблюдается положительная динамика основных показателей и нагрузки на систему здравоохранения. Уже нет проблемы с аппаратами ИВЛ. Их потребность по сравнению с прошлым месяцем снизилась в полтора раза. Также ожидается поставка еще 85 единиц ИВЛ и 102 кислородных концентраторов.

Средства на приобретение аппаратов выделяются как из республиканского, так и местного бюджетов. Из областной казны, к примеру, выделили 528 млн тенге.

Жанель Бисенбаева