Каздрамтеатр представил праздничную программу «Абай жаны»

Происходящее на сцене театра имени Сабита Муканова сложно назвать просто концертом. Это что-то большее. К организации мероприятия, посвященного великому Абаю, здесь подошли творчески. Ведь само наследие гения казахской литературы несет в себе глубокий смысл.

Это пролог романа-эпопеи Мухтара Ауэзова «Путь Абая». На сцене актеры театра пытались раскрыть личность поэта, передать атмосферу жизни в казахской степи. Главную роль сыграл Фарух Бегалы. Роль Абая исполнил впервые.

Фарух Бегалы, актер казахского музыкально-драматического театра имени Сабита Муканова:

— В отрывке произведения Мухтара Ауэзова «Путь Абая» мне посчастливилось сыграть главного героя — Абая Кунанбаева. Для меня — это действительно честь сыграть такую великую личность. На репетициях отдавался полностью. Ведь прочувствовать и стать, хоть и ненадолго, Абаем — непросто. Эту атмосферу мы с моими коллегами прочувствовали сразу. Думаю, что сегодняшнее представление не оставило наших онлайн-зрителей равнодушными.

Творчество Абая Кунанбаева непревзойденно и многогранно. Раскрыть его можно разными способами, считают в театре. Например, через художественный танец. Поэтому пригласили на эту онлайн-встречу со зрителем воспитанников ансамбля бального танца «Sensitive».

Они подготовили хореографическую постановку под названием «Абай жаны». У солистки ансамбля Айнур Саиновой особая любовь к творчеству великого мыслителя. И это чувство она пыталась проявить посредством танца.

Айнур Саинова, солистка ансамбля «Sensitive»:

— Абай хочет передать в словах, в своем голосе чувства, что он никогда не умрет. Он всегда будет в нашем сердце. Мы всегда будем его вспоминать.

Готовились в театре к этому событию около недели. Было волнительно, — говорит режиссер-постановщик Даурен Тойбазаров.

Даурен Тойбазаров, заведующий труппы казахского музыкально-драматического театра имени Сабита Муканова:

— Поэт, просветитель, гуманист Абай Кунанбаев — великая личность. Пожалуй, во всей истории и казахской литературе нет имени более известного, более весомого, более почитаемого. Мы, в свою очередь, организовали онлайн-концерт, на котором выступили наши актеры, певцы и ансамбли. Подготовка шла с особым настроением. Мы пытались войти в атмосферу прошлых веков и прочувствовать величие слов сына великой степи.

В словах Абая вечная истина, которая не теряет своей актуальности и по сей день. Он сам был человеком высокой нравственности и призывал к этому своих соотечественников.

Жанель Бисенбаева