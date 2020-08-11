Госслужащий проводил рейд в автобусе без маски в Петропавловске

Новости МТРК

18:46 11 Августа 2020

Эти фотографии облетели соцсети. На кадрах и.о заведующего сектором отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог проводит рейд в общественном транспорте. Публикация долго была в топе обсуждаемых.

Все задавались вопросами: «Ну, как же так?» и «Что грозит чиновнику?». С наказанием определились — штраф. Почти 640 тысяч тенге. Так как нарушитель должностное лицо, то и спрос выше.

Самат Барменбаев, руководитель отдела департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг СКО:

— Статья 425 часть 1 предусматривает штраф на должностных лиц в размере двухсот тридцати месячных расчетных показателей. В настоящее время административное дело рассмотрено. Правонарушитель с нарушением согласен и не против заплатить штраф. В случае согласия с фактом правонарушения и признанием вины и уплаты штрафа, размер штрафа снижается до 50%. 

Для этого штраф необходимо уплатить в течение 7 суток. Получается, чиновник должен сделать это до 14 августа.

 

 

Дарья Пышмынцева

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