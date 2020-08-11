А.Мамин: Поэтапное смягчение карантина не означает отказ от средств защиты

Больше ста тысяч заболевших, свыше 25 тысяч получают лечение, почти 74 тысячи казахстанцев выписали из здравниц страны, 1291 человек умерли от COVID-19. Это сводка за 11 августа прозвучала на заседании правительства самой первой. Такие новости продолжают оставаться в приоритете. В нынешних реалиях казахстанцы больше всего хотят ослабления карантина.

Алексей Цой, министр здравоохранения РК:

— За пять недель карантина показатель репродуктивности инфекции снизился с 1,15 до 0,82. Показатель заболеваемости с 56,73 на 100 тысяч населения до 36,2. Вышеуказанная положительная динамика основных показателей нагрузки на систему здравоохранения свидетельствует о возможности поэтапного смягчения карантина.

Поэтапный не значит быстрый, но такой подход оправдан и наиболее эффективен, — отметил Алексей Цой. Также он обратил внимание, на то, что о масках и прочих защитных атрибутах карантина, казахстанцы смогут забыть нескоро.

Как и о его последствиях, которые коснулись всех сфер жизни. Сильнее всего «просела» отрасль услуг. Но даже в этих непростых для страны условиях регионы не перестали развиваться, — подчеркнул Аскар Мамин.

Аскар Мамин, Премьер-министр Республики Казахстан:

— В общем, в разрезе регионов по итогам 7 месяцев по 5 основным показателям 9 регионов обеспечили рост социально-экономического развития. Это Акмолинская, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Мангистауская и СКО, города Нур-Султан и Алматы.

Вот только попадание в этот список не привилегия и не причина расслабляться. Премьер-министр призвал всех глав регионов вне зависимости «от рейтингов» работать активнее.

Дарья Пышмынцева