11 августа в полночь завершается предвыборная агитации кандидатов в Сенат РК

По календарному плану все предвыборные мероприятия, связанные с организацией и проведением дня голосования, завершаются. Об этом на заседании заявил председатель Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Берик Имашев, передает kapital.kz.

Председатели территориальных избирательных комиссий областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента выступили с докладами о готовности ко дню голосования. В список выборщиков по республике включены 3069 депутатов маслихатов.

Наибольшее количество в Алматинской и Восточно-Казахстанской областях и наименьшее — в городах Нур-Султан, Шымкент и Алматы. Берик Имашев подчеркнул, что приняты необходимые меры для обеспечения санитарной безопасности избирательного процесса с учетом ситуации в регионах.

Кроме этого, в день выборов, посредством интернет-ресурса Центризбиркома будут функционировать сервисы онлайн-наблюдения за регистрацией выборщиков и подведением предварительных итогов голосования.