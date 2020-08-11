11 августа в полночь завершается предвыборная агитации кандидатов в Сенат РК

Новости МТРК

19:05 11 Августа 2020

По календарному плану все предвыборные мероприятия, связанные с организацией и проведением дня голосования, завершаются. Об этом на заседании заявил председатель Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Берик Имашев, передает kapital.kz.

Председатели территориальных избирательных комиссий областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента выступили с докладами о готовности ко дню голосования. В список выборщиков по республике включены 3069 депутатов маслихатов.

Наибольшее количество в Алматинской и Восточно-Казахстанской областях и наименьшее — в городах Нур-Султан, Шымкент и Алматы. Берик Имашев подчеркнул, что приняты необходимые меры для обеспечения санитарной безопасности избирательного процесса с учетом ситуации в регионах.

Кроме этого, в день выборов, посредством интернет-ресурса Центризбиркома будут функционировать сервисы онлайн-наблюдения за регистрацией выборщиков и подведением предварительных итогов голосования.

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