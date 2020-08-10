В текущем году в СКО планируется переселить 413 семей

В этом году в Мамлютском районе планируется построить 54 дома для переселенцев с юга. 20 из них уже нашли своих хозяев. В одном из новых домов живут супруги Жусупбековы с детьми. На севере страны они не только обрели крышу над головой, но и нашли дело по душе.

Семья планирует заняться предпринимательством. Идея построить банный бизнес, супругам пришла неспроста. Надо сказать, что комфортную общественную баню в поселке жители ждали давно.

Гани Жусупбеков, переселенец, Мамлютский район:

— Заняться банным бизнесом я решил, когда узнал, что в Мамлютке есть некие проблемы с этим. Закупил строительные материалы на миллион тенге. В сентябре уже намерен завершить работы и ввести объект в эксплуатацию. Что касается цены… Оценивая весь расход, выходит, около 800 тенге за час. Хочется отметить, что раз в неделю баня будет топиться только для инвалидов и цена для них будет гораздо ниже.

Неподалеку от Жусупбековых поселилась семья Сагдаткан. На север переехали всего месяц назад. У супругов грандиозные планы. Они намерены открыть в районе большую мастерскую. Так как оба знают толк в прикладном искусстве. Например, глава семьи Адиль шьет обувь из кожи и делает наборы посуды из дерева.

Адиль Сагдаткан, переселенец, Мамлютский район:

— Причина, по которой мы поехали на север, — обучать казахскому искусству молодежь. Мы переехали в Мамлютку с женой и детьми. Хотим открыть здесь мастерскую и обучать заинтересованных в творчестве людей.

Не игла шьет, а руки. Жена Адиля Зыбила Рахимжан искусная мастерица. В ее коллекции лоскутные одеяла, платья и костюмы в национальном стиле. В период пандемии не тратила время зря. Шила маски и раздавала людям бесплатно. В скором времени планирует открыть свой бизнес. Планы у Зыбилы амбициозные.

Зыбила Рахимжан, переселенец, Мамлютский район:

— Я начала свою работу с парой маленьких швейных машинок. Теперь моя мечта — получить поддержку от государства, в большом количестве приобрести профессиональное оборудование, нанять помощниц и успешно реализовать свой бизнес.

Где талант, там и надежда. Мамлютский район славится трудолюбивыми жителями. Для этого государство предоставляет возможность для трудоустройства и повышения своей квалификации в рамках проекта «Бизнес бастау».

Бибигуль Касенова, директор Мамлютского районного центра занятости населения:

— Сегодня к нам приезжают мастера, мастерицы, которых мы стараемся поддержать, оказать содействие. Государство сегодня поддерживает и субсидиями, и грантами, и кредитованием. Также сегодня оформляют инновационный грант. У жителей интересные проекты, работы. Поэтому мы с удовольствием их поддерживаем и хотим, чтобы Мамлютка наша процветала.

В текущем году в область планируется переселить 413 семей. 366 из них уже обрели свое новое жилье. Государственный план практически реализован.

Жанель Бисенбаева