В Айыртауском районе СКО начали выпускать консервы

ТОО «Tezis» запустило производство в ноябре прошлого года. Начинали с обваловки. Отделяли мясо от кости и отправляли продукцию в Кокшетау на колбасный завод. В этом году производство расширили. Стали выпускать гречневую и перловую каши, а ещё тушёнку: говяжью и курицу в собственному соку.

Сытная и недорогая продукция под маркой «Сделано в СКО» появилась на прилавках около 2 месяцев назад. Но каши и тушёнку уже скупают в нашей и соседних Акмолинской, Карандинской и Костанайской областях.

Наталья Дудкина, заведующая производством ТОО «Tezis»:

— Мясо поступает к нам из Караганды, Костаная, Астаны, ближайших городов. Мясо приходит, мы его моем. Приготавливаем к консервированию. Специи: морковь, томат, паприка, соль. Всё это мы замешиваем.

После банки отправляются на закаточную машинку. А затем в печь. Там консервы варят три часа. Ещё полчаса требуется для остывания металла. В день из печи выходят 1200 банок. Сегодня готовят курицу в собственном соку. Для суточной партии в среднем нужно 260 кг мяса. Варят дважды в неделю.

На производстве трудятся 17 человек. Задействована только треть помещений. Потому в планах расширить ассортимент консервов и начать новое производство — выпускать мягкие сорта сыра. Направление очень перспективное. В нашей области пока нет крупных производителей этого продукта.

Артём Тен, директор ТОО «Tezis»:

— Сейчас мы проходим по «Экономике простых вещей». Подали документы. К сожалению, из-за пандемии приостановился проект. Но это ненадолго. У нас запланирована большая реконструкция всех помещений и закуп оборудования. От итальянцев и болгар технологичное хотим взять. И немного у россиян — ванные, соляные бассейны. А вся технология передовая — Италия, Европа. Оттуда приедут технологи, которые будут обучать местных. Это около 35 новых рабочих мест.

Плюс столько же среднего персонала. Начать планируют с выпуска 3-4 тонн в сутки. А когда выйдут на полную мощность, производить будут 10 тонн ежедневно. В ассортименте 5 видов сыров. Помимо собственных средств, в производство планируют вложить 500 млн тенге кредитных.

Айгерим Мукашева