Участников торжества в караоке-баре задержала полиция

Правоохранительные органы

20:56 10 Августа 2020

На место вызова был отправлен ближайший автопатруль. Нарушители были сразу доставлены в участок. В ходе опроса выяснилось, что они праздновали день рождения. За нарушение карантинных мер сотрудники полиции собирают материал в отношении каждого участника торжества для привлечения к административной ответственности.

Также, будут приняты меры в отношении владельцев заведения. По словам первого заместителя начальника ДП СКО Каната Айтбаева, с 20 июля в области работают группы по мониторингу и соблюдению санитарно-эпидемиологических норм. В результате такого взаимодействия за последние 3 недели выявлено 642 нарушения. 253 из них — в городе, 389 — в районах.

Айдын Ахмагамбетов, заместитель начальника отдела местной полицейской службы УП г.Петропавловска:

— Караоке-бар осуществлял свою работу, принял на себя гостей. По данному факту будет возбуждено административное производство в отношении посетителей и владельцев заведения. В отношении физических лиц предусмотрены санкции в размере 30 мрп, в отношении субъекта предпринимательства в размере от 200 — 600 мрп. 

 

 

Айгерим Мукашева

Читайте также

Полицейские помогли вернуть петропавловцу угнанный автомобиль «Mercedes E240»
Свыше 180 фактов интернет-мошенничеств зарегистрировано в Петропавловске
Полицейские Петропавловска вернули хозяину похищенный велосипед
Водитель легковушки совершил опасный маневр и пострадал
Свыше 100 обращений поступило полицейским в рамках акции «Приемная на дороге»
Североказахстанцев будут штрафовать за бродячий скот
С помощью «Мини-ЦОУ» полицейские выявили свыше 1000 правонарушений
Полицейские проводят рейды в местах массового скопления людей
Более 2, 5 тысяч велосипедистов привлекли к административной ответственности в Петропавловске
В Петропавловске полицейские помогли семье найти потерявшегося 6-летнего мальчика
Более 50 кг марихуаны прятал в гараже своего дома 31-летний житель г. Петропавловска
В СКО свыше 600 преступлений помогли раскрыть служебные собаки