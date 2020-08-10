Участников торжества в караоке-баре задержала полиция

На место вызова был отправлен ближайший автопатруль. Нарушители были сразу доставлены в участок. В ходе опроса выяснилось, что они праздновали день рождения. За нарушение карантинных мер сотрудники полиции собирают материал в отношении каждого участника торжества для привлечения к административной ответственности.

Также, будут приняты меры в отношении владельцев заведения. По словам первого заместителя начальника ДП СКО Каната Айтбаева, с 20 июля в области работают группы по мониторингу и соблюдению санитарно-эпидемиологических норм. В результате такого взаимодействия за последние 3 недели выявлено 642 нарушения. 253 из них — в городе, 389 — в районах.

Айдын Ахмагамбетов, заместитель начальника отдела местной полицейской службы УП г.Петропавловска:

— Караоке-бар осуществлял свою работу, принял на себя гостей. По данному факту будет возбуждено административное производство в отношении посетителей и владельцев заведения. В отношении физических лиц предусмотрены санкции в размере 30 мрп, в отношении субъекта предпринимательства в размере от 200 — 600 мрп.

Айгерим Мукашева