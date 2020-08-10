Цикл онлайн-мероприятий, посвященных Дню Абая, провели в облбиблиотеке

На двухструнном музыкальном инструменте солисты областной филармонии исполнили произведения великого поэта. Творчество Абая Кунанбаева не теряет актуальности и по сей день.

Биржан Есжан, музыкант:

— В моем репертуаре все произведения Великого поэта. Каждое из них для меня особенное. После того как прослушаю, хочется сию минуту сыграть и спеть. Труды Абая, его общественная деятельность вызывают у меня восхищение. И я очень рад сегодня исполнять его произведения. Сегодня спою песню, переведенную Абаем, «Письмо Татьяны Онегину». На мой взгляд, любовная лирика по-особенному захватывающая.

В 21 веке, считает лауреат областной филармонии Буркит Жанай, нужно по-новому осмыслить произведения Абая. Говорит, они полны гуманности и любви к родной земле. Особенно красивы его лирические произведения. Музыкальный путь талантливого исполнителя начался со знаменитой и красивой песни «Көзімнің қарасы», в переводе «Взор бездонных очей».

Интересный факт, Абай сам написал музыку и стал первым исполнителем. В качестве песни исполняется только четыре первые куплета. В оригинале у поэта 22 четверостишия.

Буркит Жанай, музыкант:

— Каждый год на день рождения Абая Кунанбаева проходит республиканский конкурс. Я, когда впервые участвовал в нем, спел эту песню и завоевал второе место. Конкурс проходил на родине Великого поэта, в Семее. Я, в свою очередь, связываю эту песню с победой и с началом своей деятельности.

Для того чтобы узнать казахский народ — достаточно познакомиться с трудами Абая. В библиотеки имени Сабита Муканова можно найти все, что связано с великим гением. Книги, музыкальные и виниловые диски, документальные фильмы. В честь дня рождения мыслителя библиотека провела онлайн-встречу, на которой подписчиков знакомили с литературным наследием Абая.

Ляззат Жолаушинова, главный библиотекарь областной библиотеки имени С.Муканова:

— В год 175-летия особенно много мероприятий проходит. К этой дате был открыт центр Абая. И вот все мероприятия, просвещённые Абаю, проходят именно там. С начала года проходили все экскурсию. Знакомились с материалами, связанными с Абаем.

В библиотеке запланировали серию таких мероприятий. Все они проходят онлайн.

Жанель Бисенбаева