Полицейские отблагодарили петропавловцев в поимке грабителей

Правоохранительные органы

20:42 10 Августа 2020

Людмила Теренина для грабителей должна была стать лёгкой мишенью. Пенсионерка в одиночку снимала деньги в банкомате. 37-летний ранее судимый петропавловец и его 27-летняя собутыльница после застолья решили ограбить пенсионерку.

Людмила Теренина, потерпевшая: 

— Подхожу к своему дому, нажимаю на домофон, открыла, зашла, и я даже не услышала, как они за мной зашли…он вырвал сумку, и они убегают. Я выбегаю, тут, значит, ну, людей же никого нет — коронавирус. Я выбежала на улицу Мусрепова, позвала таксиста.

На помощь пришли продавец Лариса Бурлёва из ближайшего магазина и таксист Сергей Кузенёв.

Сергей Кузнецов, таксист: 

— Еду в сторону кольца по Рижской. Бежит бабушка, машет руками. Я сперва не понял, остановился, она говорит: «Меня ограбили!«. Раньше я в такую ситуацию не попадал. Ну, я думаю, каждый гражданин поступил бы так на моём месте. Задержали мы грабителей.

Продавец и таксист задержали женщину. А грабителя поймали патрульные. 14 июля преступников осудили, ущерб потерпевшей они полностью возместили. Лариса Бурлёва на награждение приехать не смогла. Благодарственное письмо и подарок от начальника городской полиции ей передала спасённая Людмила Теренина.

 

 

Айгерим Мукашева

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