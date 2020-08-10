Остановки в Петропавловске оснастят схемами маршрутов общественного транспорта

Анастасия Остертак, корреспондент:

— Сейчас не у всех на телефоне есть приложение инфобас. Да и случаются моменты, когда смартфон может разрядиться и услуга будет недоступна. Поэтому для удобства североказахстанцев придумали такую схему.

Об этой идее задумался Алихан Кушербаев. Он заметил, что люди часто сталкиваются с проблемой, не зная, на каком автобусе можно добраться до нужного места. Поэтому вместе с инициативной командой QazUrban решил оформить на остановках схемы маршрутов общественного транспорта.

На создание одной такой схемы требуется полтора часа. Кажется, что все просто, но на самом деле это кропотливая работа. Нельзя ошибиться в маршрутной системе и надо делать все понятным. Пока что их только 7 экземпляров.

Алихан Кушербаев, сооснователь проекта QazUrban:

— Сейчас у нас покрыто несколько самых важных остановок, это Рахмет, Вокзал, Колхозный рынок, Северный по ул. Мира, также ЦУМ. Это, казалось бы, мелкая деталь, но она делает общественный транспорт гораздо более удобным. Сейчас мы планируем еще несколько остановок оформить, в том числе Сокол. Также мы хотим захватить как можно больше остановок в 20-м микрорайоне.

Такая инициатива горожанам пришлась по душе. Теперь ориентироваться по городу многим пользователям общественного транспорта станет легче.

Петропавловцы:

— То, что повесили вот схемы маршрута на остановках, вот очень удобно. Не каждый может посмотреть в телефоне. А тут посмотрел и уже, знаешь, на каком автобусе, куда уехать.

— Я считаю, что правильно сделали, что повесили схему, потому что бывает телефон разрядится, сядет или, например, заполнится память, или нет интернета. Все равно, я считаю, что бумажный вариант он всегда надежный.

Анастасия Остертак