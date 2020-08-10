Многопрофильной горбольнице передали 10 кислородных концентраторов

Здравоохранение

18:55 10 Августа 2020

Помощь в непростое время. Такие кислородные концентраторы сейчас во всём мире на вес золота. Они необходимы людям с заболеваниями дыхательной системы, в том числе и пациентам, которым поставили диагноз — пневмония.

Ерболат Тажин, представитель ТОО «Bi Group»:

— У нас большая фирма «Bi Group». При фирме есть фонд, который оказывает содействие и помощь в нелёгкое время. Аппараты в количестве 10 штук передаются фондом 3-й городской больнице. Производство Германия. 

С 1 июня эта больница работает в режиме провизорного стационара. Сюда поступают люди с пневмонией. Во время пика к кислородным концентраторам подключали не меньше 30 человек. Сейчас ситуация стабилизировалась.

Больных поступает меньше, но много тех, кто в тяжёлом состоянии. Таких на данный момент 16. Ещё 36 североказахстанцев находятся в состоянии средней степени тяжести. В общем, лишними новые кислородные концентраторы точно не будут. К тому же они удобны в применении.

Руслан Тасов, заместитель главного врача многопрофильной городской больницы:

— В чем его преимущество? К нему баллоны не нужны. Мы включаем его в розетку, и практически из воздуха делается кислород. Это и с экономической точки зрения очень выгодно, и для человека лучше. Чем баллон рядом постоянно стоит, бурлит, гудит. Это неудобно с эстетической точки зрения.

Ещё 10 концентраторов приобрёл фонд «DAULETTEN қайырымдылық қоры». Аппараты отправятся в больницы районов.

 

 

Айгерим Мукашева

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