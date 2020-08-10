10 августа казахстанцы отметили 175-летие со дня рождения А.Кунанбаева

Национальная гордость казахского народа. Великий Абай, литературное наследие которого, изучают и чтят до сих пор. Будут это делать и спустя века, уверены собравшиеся у памятника Абаю и Пушкину, чтобы отдать дань уважения великому гению. Его творчество — сочетание эстетики, вкуса и глубины.

Но нет предела совершенству. Даже свои первые произведения Абай дорабатывал, улучшал, доводил до идеала. Это абаевед Заркын Тайшыбай узнал, когда изучал его первые публикации на страницах газет и сравнивал их с последующими вариантами.

Заркын Тайшыбай, абаевед:

— Есть такое стихотворение «Как я волостным стал». Первый вариант был написан в 3 лице, а вот известный нам нынешний вариант в 1 лице. И текстологически есть большая разница. Абай находил эпитеты, сравнивал, улучшал.

Порой слова Абая режут не хуже меча, беспощадно и попадают в цель, то есть в душу. Поэт нередко поднимает моральные проблемы казахов, призывает к развитию общества. Он боролся за равноправие мужчин и женщин, отрицал калым и многожёнство. Критиковал феодальные нравы, а ещё невежество. Будущее в учении и науке, говорил Абай. По его заветам старается жить Альфараби Мынбай.

Альфараби Мынбай, консультант отдела центра общественного развития и информации УВП СКО: — Тілеуің, өмірің алдыңда,

Оған қайғы жесеңіз.

Өсек, өтірік, мақтаншақ,

Еріншек, бекер мал шашпақ Злословье, ложь, хвастовство,

Тщету пустую и лень

Смети с пути своего.

Когда читаешь Абая, — рассказывает Альфараби Мынбай, будто разговариваешь с товарищем. Тебе не читают нотаций, это не инструкция к жизни, это совет хорошего друга. За это Абая и любит молодёжь.

Салимхан Сабитов, руководитель отдела проектного офиса «Qyzyljar — adaldyq alańy»:

— Молодёжь сама инициирует различные мероприятия. Пусть и современный формат. Многие пробуют современные аранжировки. Но тем не менее видят, что читают, интересуются произведениями Абая. Все его произведения несут глубокий смысл. Например, «Слова назидания». Там очень много о добропорядочности, воспитании молодёжи.

Абая цитируют, переводят на другие языки, творчество досконально изучают, а память чтят. Духовный реформатор, великий мыслитель. Исследователи всего мира сходятся в одном, Абай Кунанбаев однозначно опережал своё время.

Айгериим Мукашева