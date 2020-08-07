В Петропавловске в доме №24 по улице Щорса произошел пожар

Это все, что осталось от четырехкомнатного дома, построенного примерно в начале 60-х. Видно, как языки пламени буквально разрывали шиферную крышу жилого строения. Если начать вглядываться в то, что осталось внутри него, можно разобрать очертания некоторых вещей. Например, детской обуви.

Нурлан Атыгаев, врио начальника ДЧС СКО:

— Звеном газодымозащитной службы в 2 часа 51 минуту было обнаружено тело ребенка 2011 года рождения, через минуту тело второго ребенка 2015 года и в 2 часа 55 минут было обнаружено тело хозяина 1988 года рождения. Хозяйка дома не находилась.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в половину третьего ночи 7 августа. 6 минут им понадобилось, чтобы добраться до места вызова. На тот момент дом, со шпальными стенами, обшитыми досками был практически полностью охвачен огнем. Он перекинулся на соседнее строение. В 9 минут четвертого пожар ликвидировали.

Нурлан Атыгаев, вр.и.о. начальника ДЧС СКО:

— На месте работали у нас 6 единиц техники, 20 человек личного состава. Причина пожара и смерти следственной оперативной группой устанавливается.

С начала 2020-го в огне погибли уже 28 североказахстанцев. Самой частой причиной смерти жителей региона во время пожаров остается неосторожное обращение с огнем.

Дарья Пышмынцева