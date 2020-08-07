В Казахстане запустили акцию «Вирус добра»

Детям в семье Махмедовых скучно не бывает. Всегда есть с кем поиграть. Ведь их в семье пятеро. Друг за друга стоят горой. Волевой характер и у их родителей. Закалились в непростые времена. Испытаний семье выпало немало.

Севиль Алиева, многодетная мать:

— Были моменты, когда даже на хлеб не было. Я ходила в магазин, умоляла дать один хлеб. Когда вспоминаю, плакать хочу. Ходила, умоляла. Деньгами не надо, хлебушка дайте, чтобы детей прокормить.

4 года назад семья переехала из юга страны на север, в Костанайскую область. Но работу там не нашли. Отправились в наш регион, в Жамбылский район. Жизнь только стала налаживаться. И дом появился, и работа. Казалось, чёрная полоса позади, но судьба подкинула новое испытание. Ночью загорелась печь, был страшный пожар, чудом никто не пострадал, но дом восстановлению не подлежал.

Севиль Алиева, многодетная мать:

— Некуда было идти. Приехали ночью в 4 часа сюда в город. Но ничего, обустроились. Есть добрые люди, которые помогают. Мир не без добрых людей. Если я могу кому-то помочь, я с удовольствием. Потому что мне много кто помогает.

Да и сами супруги без дела не сидят. Севиль работает продавцом, Тамраз — охранником. Дети получают АСП. А ещё семье помогают волонтёры. Сегодня продуктовый набор принесли от североказахстанских предпринимателей. Макаронные изделия, мука, масло, яйца. В общем, всё самое необходимое. Такой набор получили 50 нуждающихся семей области.

Арман Уразгулов, директор Палаты предпринимателей СКО:

— Многие отрасли бизнеса приостановлены. Люди отпущены в отпуска. Тем не менее бизнес не остается в стороне. Мы совместно с бизнесом идём поддерживать эти семьи. Совместно с предпринимателями был организован сбор продуктов. Наши крупные предприниматели, производители пищевых продуктов такие как «Султан» макаронные и кондитерские изделия., ТОО «Радуга», «СевЕсильЗерно» и многие другие.

Руку помощи протянули порядка 10-ти предпринимателей. Акция «Вирус добра» республиканская. Марафон стартовал 21 июля в столице. Инициативу поддержали в регионах. СК эстафету передала Павлодарская область. Мы же призываем не остаться в стороне бизнесменов Мангистауской.

Айгерим Мукашева