В этом году в нашей стране отметят 175-летие Великого Абая

Абай Кунанбаев яркая и неординарная личность. Любовь к простому народу, стремление к улучшению социального положения, выступление против феодального строя — все это было жизненным приоритетом великого мыслителя. Согласно постановлению Президента РК Касым-Жомарта Токаева ежегодно 10 августа, в честь дня рождения великого поэта казахстанцы будут отмечать новый праздник — День Абая.

Жархын Жупархан, руководитель отдела областного центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности:

— Управление культуры в честь празднования дня Абая Кунанбаева проводит культурно-просветительские мероприятия. Одним из них будет состязание акынов и поэтов среди молодежи. Также в казахском музыкально-драматическом театре им. С.Муканова в прямом эфире прозвучат песни Абая.

А актеры русского драматического театра им. Н.Погодина на платформах соцсетей прочитают главы из книги Мухтара Ауэзова «Путь Абая». Такой вот творческий подарок петропавловцам.

Раиса Кузурман:

— С огромным уважением отношусь к этому казахскому писателю, мыслителю. Я считаю правильным, что на основе 175-летия Абая ввели такой вот праздник.

Зайда Файзулина:

— Абай для нас — это многоуважаемый поэт, мыслитель. Наше поколение жило на его заветах, стихах и словах назидания. Слова назидания были нашим путеводителем. Я думаю, не только наш, но и вообще всего Казахстана. Для молодежи они должны быть настольной книгой. Для моей внучки — это путеводитель, настольная книга. Я считаю, что это наша заслуга. Потому что, мы сами выросли на этой книге и прививали ее своим детям.

Ирина Недзельская:

— Праздник, посвященный дню рождения Абая Кунанбаева, безусловно, важен для развития культуры в нашей стране. Для того чтобы наши дети, наша молодежь была более грамотной, более образованной. Я за то, чтобы наша культура развивалась.

10 августа в областной библиотеке имени Сабита Муканова читатели посредством интернета смогут встретиться с исследователями творчества Абая, лауреатами республиканских конкурсов и солистами областной филармонии. Большую онлайн-программу представит и городской Дом культуры.

Пригласили чтецов, актеров, солистов, творческие коллективы и исполнителей казахской инструментальной музыки. Благодаря великому мыслителю изменилась не только отечественная литература, но и изменилось наше мировоззрение. А главное, появилась новая блестящая плеяда молодых казахских поэтов и просветителей.