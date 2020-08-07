В августе государство изменило размер соцвыплат

Строили планы, готовились выйти из карантина, а значит и на работу, но из-за его двухнедельного продления не смогли. Таких североказахстанцев не так много, если сравнивать с периодом, когда в стране ввели режим ЧП, но и немало. Их финансовой подушкой безопасности, как и прежде, станет социальная выплата. Начиная со 2 августа ее размер изменился.

Лариса Шереметьева, главный специалист управления координации занятости и социальных программ СКО:

— Если вы обратились в июле из-за полной потери дохода, в связи с ограничениями карантинными, которые ввел гл. санитарный врач региона, в котором вы проживаете, то вы имели право претендовать, и если вы получили выплату, то вам перерасчетом дополнительно еще половина минимальной заработной платы упадет. Если же вы обратились после ввода в действие изменений в правила, то вам упадет вся сумма.

Это 63 тысячи 750 тенге. В северном регионе их в полном размере уже перечислили почти 54 тысячам североказахстанцев. Общая сумма выплат перевалила за 3 миллиардов в отечественной валюте.

Лариса Шереметьева, главный специалист управления координации занятости и социальных программ СКО:

— Работодатели очень активны, они переживают за своих работников, подают заявления, прикладывают списки и, в общем-то, эта работа продолжается. Информационная система министерства труда интегрирована, она обновилась после весенних выплат, она стала более универсальной.

Как и подход к рассмотрению решений об отказе в выплате и приеме заявлений для ее получения. Чтобы решить эти вопросы североказахстанцы, с документами, указанными на экране, могут обратиться в штаб по борьбе с коронавирусом (городской или районный).

К заявлению на пересмотр решения в назначении единовременной выплаты прилагаются:

— документы, подтверждающие факт потери дохода, в связи с введением ограничительных мероприятий;

— декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу, утвержденная уполномоченным органом в сфере государственных доходов, за исключением плательщиков ЕСП.

Дарья Пышмынцева