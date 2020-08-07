Североказахстанцы несмотря на запрет проводят тои и ходят без масок

Новости МТРК, COVID-19: Казахстан

22:06 7 Августа 2020

В СК группой экстренного реагирования проверено 184 различных объекта, среди которых общественный транспорт, рестораны, магазины, базы отдыха. Выявлено 46 нарушений. Среди грубых — семейные торжества, которые провели в Грин парке и Березовой роще.

Плохо соблюдают карантинные меры и перевозчики. Выходят на маршрут без масок и перчаток как водители автобусов, так и таксисты. На них приходится 10 случаев. Отличились и госсужащие, жаль только что нехорошим примером.

Мурат Кожамкулов, заместитель прокурора СКО, руководитель группы экстренного реагирования:

— 5 августа в г.Петропавловске и.о заведующего сектора пассажирского транспорта отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог выехал на проверку общественного транспорта на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. При этом сам госслужащий находился без средств индивидуальной защиты. В настоящее время в отношении указанного сотрудника собран материал для его привлечения к административной ответственности, причем уже в качестве не физического, а должностного лица. 

С введением новых правил о ношении масок на улице прибавилось работы. Но в основном это рейдовые мероприятия, которые направлены на предупреждения. Административные же меры применяют только к злостным нарушителям режима.

Александр Розбах, заместитель начальника УМПС ДП СКО:

— Так, с начала создания группы было выявлено 275 таких фактов, напоминаем, что за нарушения данных ограничений предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 МРП.

Кроме того, специалисты монторинговых и экстренных групп реагирования устанавливают круг близких контактов у инфицированных COVID-19. Своевременно выявлены уже больше 1500 человек. Еще свыше 500 — на домашнем карантине.

Кайсар Абишев, заместитель прокурора г. Петропавловска:

— Нарушающие режим домашнего карантина, лица привлекаются к административной ответственности по ст.425 КРКоАП (штраф 30 МРП). В настоящее время выявлено 21 факт нарушения домашнего карантина. Также нами с участием местного исполнительного органа проработан вопрос запуска мобильного приложения по осуществлению контроля за лицами, находящими на домашнем карантине (в ближайшее время будет запущенно).

Все это позволяет контролировать тех, кто находится на домашнем карантине, а при нарушениях — незамедлительно реагировать.

 

 

Алена Хан

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