Продолжается благоустройство улицы Потанина, в мкр-не Подгоры

Улица Потанина, или так называемый в народе микрорайон «Подгоры», в этом году сильно изменится, конечно же, в лучшую сторону. Северные ворота областного центра оформят в старорусском стиле — это деревянное зодчество. Пришлось приложить немало усилий, а главное — договориться с местными жителями.

Что касается озеленения этого участка, то к нему подошли основательно. Подрядчик заключил меморандум и теперь сотрудничает с общественным фондом «Ботанический сад». Его специалисты контролируют процесс и соблюдение технологии. На готовый проект дают гарантию — два года.

Тамара Гайсина, руководитель проекта по озеленению ТОО «Shatyr Group KZ»:

— Я хочу вам даже больше сказать мы сразу же взяли свою поливочную машину, начали параллельно полив, комунхоз поливал и мы поливали, мы брали у них графики и подстраивались, допустим, сегодня они поливают, завтра поливаем мы.

То, что посадили в июле, прижилось хорошо, теперь нужно высадить цветы. Сейчас делают 8 домов, 2 крыши и 4 фасада. Но важно то, чтобы после гарантийного срока, когда подрядчик уже не будет за всем этим следить и ухаживать — это продолжили делать люди, собственно для которых и стараются.

Асылбек Боганов, руководитель ТОО «Shatyr Group KZ»:

— Это все делается за счет спонсорских средств, это все крупные бизнесмены города и области, они вносят свои большой вклад в реконструкцию этой улицы, потому что это въездная группа со стороны РФ, чтобы у всех, кто заезжает в наш город, были приятные впечатления.

Закончить работы планируют в начале октября.

Алена Хан