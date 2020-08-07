На пенсию в режиме онлайн вышли почти 2 тыс североказахстанцев

Из-за карантина большинство госуслуг перевели в электронный формат. Чтобы подать заявку, нужно иметь ЭЦП и авторизоваться на портале egov. Выбрать сервис «Электронные обращения». Там необходимо заполнить анкету, прикрепить заявление с личной подписью и отсканированные документы. Их перечень можно узнать в разделе «Стандарты государственных услуг» или по номеру телефона «1414».

Необходимо также указать свои контакты для сверки, если возникнут вопросы по документам. Результат госуслуги будет отображён в личном кабинете. Кроме того, оформить заявление можно с помощью телеграмм бота eGovKzBot2.0. Отмечу, документы для назначения выплат необходимо подать за 10 дней до наступления пенсионного возраста. С начала года это сделали почти 2 тысячи североказахстанцев.

Арман Жамуков, заместитель директора филиала НАО ГК «Правительство для граждан» по СКО:

— Если услугополучателю технически не получается или проблематично, допустим, в связи с отсутствием интернета, то человек может позвонить по бесплатному номеру «1414», забронировать очередь, указав место проживания. К примеру, это ЦОН №3 г.Петропавловска, указать удобную дату. И после прийти в ЦОН и сдать документы обычным способом.

На сегодняшний день основная часть поданных документов прошла у нас посредством бронирования очереди. Но эта тенденция потихоньку меняется в сторону подачи заявления через портал egov.

Айгерим Мукашева