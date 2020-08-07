Аграрии Айыртауского района к уборке планируют приступить 10-15 августа

С раннего утра до поздней ночи техника на полях. Уборку североказахстанские аграрии начали раньше срока. Это благодаря аномально тёплой погоде, которая держалась весной и летом. Сеяли тоже раньше срока. ТОО «Саумалколь Агро» на поле вышло 7 мая. Сейчас собирают урожай ячменя. Идёт свал.

На поле работают 6 комбайнов. На одном из них трудится Леонид Гришин. За плечами хлебороба 25-летний опыт. Начинал с советского «Енисея». С современной техникой он, конечно, не идёт в сравнении. В кабине «John Deere» как в сказке, говорит механизатор.

Леонид Гришин, механизатор ТОО «Саумалколь Агро», Айыртауский район:

— Производительность намного больше, в горючем экономия. Техника у нас, в основном, иномарочная. Автопарк почти весь «John Deere», «Case». Запчасти дают. По сравнению с нашими «Енисей» и «Нива», это роскошь. Кондиционеры работают, всё работает. Питание стабильное.

Как и зарплата. Для работников это очень важно. Особенно после недавнего кризиса. Дело в том, что эти земли раньше принадлежали группе компаний «Алиби». Предприятие набрало кредитов, не выплатило их и объявило банкротство. Люди сидели без зарплаты, государство искало инвесторов. Одним из них стал Кайрат Рахимжанов. В прошлом году он открыл в Айыртауском районе ТОО «Саумалколь Агро».

Кайрат Рахимжанов, директор ТОО «Саумалколь Агро», Айыртауский район:

— Когда мы зашли сюда в 2019 году, состояние было плохое. Мы 100% техники практически восстановили. Плюс докупили ещё 30 единиц техники. На сегодняшний день у нас 220 единиц. Это комбайны, трактора, автотранспорт. У нас в штате работают 230 человек. По сравнению, с предыдущими годами зарплату повысили.

Работают и над землёй. Соблюдают все агротехнологии. Даже наняли компанию, которая помогает им с обработкой почвы и минеральными удобрениями. Результат хороший. Урожайность ячменя 22 ц/га. В прошлом году было почти вдвое меньше.

Надеются на такой высокий показатель и при сборе пшеницы. Её засеяли на 12 тысячах гектаров. Ещё 4 тысячи отдали под ячмень. Всего же айыртауцам предстоит собрать урожай с 374 тысяч га. Состояние посева хорошее, говорит аким района.

Дархан Амрин, аким Айыртауского района:

— В этом году по Айыртаускому району было внесено 10 тысяч тонн минеральных удобрений. Хим прополка, пары всё провели. Уборочную кампанию планируем начать 10-15 августа. Сегодня уже 5-6 хозяйств района вышли на свал. Закупили 170 единиц техники на сумму 2,4 млрд тенге.

Не забудут и о тех, кто в поле. В планах у Айыртауского района на 30% увеличить зарплату работников.

Айгерим Мукашева