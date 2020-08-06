В облбиблиотеке прошел онлайн-обзор изданий фонда Валерия Любушина

Яркая и неординарная личность. Таким остался в сердцах своих современников профессор, кандидат филологических наук, поэт, создатель богатейшей библиотеки Валерий Любушин.

Юлия Пискунова, главный библиограф областной библиотеки им. С.Муканова:

— Коренной петропавловец родился в 1939 году в семье участника ВОв. Окончил школу №1, поступил в Петропавловский пединститут на филологический факультет. В 99 году получил звание доктора и работал в университете Козыбаева.

В фонде Любушина насчитывается около 10 тысяч книг разных писателей. Таких, как Анна Ахматова, Александр Пушкин, Зигмунд Фрейд и многие другие. Также, есть и труды самого профессора: «Восточные мотивы», «Океан любви» и «Пение соловья на парковой улице». Они заслуживают внимания, — говорят в библиотеке и предлагают своим читателям с ними познакомиться поближе.

Юлия Пискунова:

— У него очень много научных статей. Кроме преподавательской деятельности, он занимался еще и общественной. В 1994 году был депутатом областного маслихата. В это время он сделал несколько хороших дел для города. По его инициативе одна из улиц получила имя Павла Васильева, поставлен памятник Александру Пушкину.

Библиотека уже не впервые практикует онлайн-мероприятия. Читатель может не выходя из дома, познакомиться с интересными и талантливыми людьми нашего региона.

Алишер Ашимов