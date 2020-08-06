В Имантау-Шалкарской курортной зоне откроют дополнительно 3 базы отдыха

Прохладный кумыз и хрустящие баурсаки. Всё это за дастарханом среди убранства юрты в национальном казахском стиле. Кажется, что здесь проходят съёмки фильма о жизни кочевников. На самом деле так проводят отпуск супруги Еркинбек Окас и Айнур Жакейкызы, а ещё их дети и внучка.

Еркинбек Окас, житель г.Нур-Султана:

— Домик несвободный был. На два дня предложили юрту. Мы здесь были 2 дня и сразу отказались от домика. Лучше мы в юрте будем. С утра проснёмся, завтракаем, потом погуляем по лесу. После обеда купаемся, вода тёплая становится. Вечером гуляем по лесу, горам.

Оттуда открывается прекрасный вид на красивейшее озеро Имантау. Юрты расположились меньше чем в ста метрах от берега. Идеально в 30-градусную жару. Но даже в такой зной в юрте приятная прохлада. Семья посетила уже Шарынский каньон, Кольсайские озёра. Но следующим летом вернутся сюда — на озеро Имантау.

Айнур Жакейкызы, жительниц г.Нур-Султана:

— На следующий год планируем с родителями, всей семьёй. Нам очень понравилось. На Имантау вода чистая, прозрачная, тёплая.

Отдыхаешь душой и телом. Сон здесь крепкий, как у младенца, — говорят туристы. Это благодаря величественным соснам, которые дарят чистейший воздух. Настоящая «Тихая заводь». Базу отдыха с таким названием открыли год назад.

Санузлы, бани, сейчас готовят к открытию кафе. Провести сутки в юрте стоит 15 тысяч тенге в будни, 20 — в выходные. Кроме того, есть домики. А в этом году готовят новинку — дом в виде купола.

Айнур Адилханкызы, администратор базы отдыха «Тихая заводь», Айыртауский район:

— Идея мужа. Это казахский стиль, как юрта. Строили сами, супруг начинал сам. Купола 4-местные. Кровати будут там. Есть посетители. В этом году те, кто был в прошлом году, также приезжают. Всё больше и больше.

Свободных домиков не остаётся. Что, в общем-то, неудивительно. Глядя на чудо, которое подарила нам природа, понимаешь, почему Шалкар и Имантау негласно называют «жемчужинами области». Манящая водная гладь, неизведанные лесные тропы, уходящие в горы, песчаные и каменистые берега, чистейшие озёра. Потому Шалкар и Имантау очаровывают, влюбляют и манят вернуться.

Есен Айтбеков, житель г.Нур-Султана:

— Здесь, знаете, всё просто и немноголюдно. Чистый воздух, леса. Мы в прошлом году каждый день делали туры по горам. Там специальные есть места, где можно посидеть, сфотографироваться. Пещеры посмотрели. Красивые места.

На берегу Имантау строят ещё одну базу отдыха «Қазығұрт». Здесь будет 10 вот таких коттеджей. Один может вместить 10 человек. Обойдётся в 35 тысяч тенге за сутки. Большие окна дарят много света и отличный вид на сосновый лес и живописное озеро. В этом году планируют открыть 3 зоны отдыха, к уже имеющимся 40.

Аманбек Махметов, руководитель отдела предпринимательства и туризма Айыртауского района:

— Все зоны работают. Конечно, понедельник, вторник, среду, четверг приём туристов идёт. А в пятницу, субботу, воскресенье заехавшие туристы могут свободно отдыхать. Единовременно район может предоставить 3159 койко-мест. В данное время район полностью загружен.

В 2018 Айыртауский район привлёк 43 тысячи туристов. В прошлом году красотами природы насладились 65 тысяч отдыхающих, преимущественно казахстанских. Ожидают, что в 2025 году поток туристов вырастет в 10 раз. Осуществить задуманное поможет комплексный план, по которому на развитие туризма выделят почти 23 млрд тенге. В основном — на подведение коммуникаций, строительство и ремонт дорог.

Айгерим Мукашева