Пчелы в СКО заняты заключительным медосбором

Олег Гаврилов, директор ТОО «Пасека Кызылжар»:

— Здесь вот как раз у нас донный пыльцеуловитель стоит, в нем два литка, если пчела заходит через нижний литок, она собирает пыльцу в лоток. Для этого нам нужно просто закрыть верхний литок, вот так мы делаем, чтобы улей собирал пыльцу.

Из пыльцы пчелы делают пергу и кормят молодой расплод, а пчеловоды начали производство меда с её добавлением. Это отличное средство для поднятия иммунитета. Сейчас, как никогда, пользуется спросом, говорит Олег Гаврилов. На подсолнухах только небольшая часть пасеки, остальные полосатые труженицы на гречихе и рапсе.

Олег Гаврилов, директор ТОО «Пасека Кызылжар»:

— Пасеку мы привези недавно, 5 дней она у нас здесь стоит. Сейчас пчелы начали носить нектар, думаю, дней через 10 будем уже качать первый мед подсолнуховый. Это один из заключающих медосборов нашей области.

Это лето очень жаркое, потому и отцветают растения очень быстро. Качку в этом году начали рано. Да и знойные дни пчелы переносят с трудом. Нектар выделяется плохо и быстро засыхает. Кстати, уже второй год, как пчеловод перешел на рогатые восьмирамочные улья.

Олег Гаврилов, директор ТОО «Пасека Кызылжар»:

— Они подходят для естественного пчеловодства, природного, то есть пчела развивается вверх, как в дуплах, мы ее формируем весной ставим все необходимое и пчела сама развивается до тех пор, пока мы ее не будем осенью откачивать, то есть чем меньше к пчелам лезть в улья, тем лучше для пчел и для нас.

В этом году пчелы впервые за 10 лет будут зимовать в нашем регионе в омшанниках. Раньше ездили на юг страны, но это хлопотно и затратно. А из-за пандемии не так-то просто и вернуть их домой. Подготовка к зиме начнется после заключительного медосбора. Потом пчёл будут закармливать и обрабатывать против клещей.

Алена Хан