Спасатели СКО спасли 3 склада с зерном

Местный житель сообщил о ЧП по номеру 101 в 13:05. На место возгорания сухостоя оперативно выехали бригада пожарной части №11 села Пресновки, отряд добровольного противопожарного формирования ТОО «Шатило и К» и работники КХ «Сычев».

Огонь уничтожил кровлю нефункционирующего склада на площади 280 кв. м. Благодаря слаженной работе пожарных и местных работников удалось спасти 3 склада с зерном. К счастью, жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

Сеилбек Смаилов, начальник отдела по ЧС Жамбылского района ДЧС СКО:

— К месту вызова в 13.06 выехала 11 ПЧ села Пресновка с личным составом 5 человек. по прибытии в 13.40 произведена разведка. Выявлено, что горит травостой площадью 45 га с переходом на территорию КХ «Сычев», где открытым пламенем горит нефункционирующий склад.

Владислав Сычев, директор ТОО «Егiн жай зерно»:

— Выражаю глубокую благодарность сотрудникам ПЧ села Пресновка, которые в кратчайшие сроки спасли зерно в складах.

Алишер Ашимов