Состояние дороги Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль оставляет желать лучшего

Анастасия Остертак, корреспондент:

— Асфальт здесь обновили год назад. Но поверить в это сложно. Состояние дорожного полотна оставляет желать лучшего. Такие большие ямы здесь встречаются практически на каждом участке трассы.

А ведь дорога Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль не ремонтировалась с советских времен. Узнав о том, что ее наконец-то приведут в порядок, жители района обрадовались. Но положительные эмоции испытывали недолго. С самого начала восстановительных работ что-то пошло не так….

Ерлан Адильбек, секретарь маслихата района им. Г.Мусрепова:

— Встречались с директором ТОО. Ситуацию мы обрисовывали. Ну на тот момент здесь как бы все было, техника нагнана, работы шли, асфальт укладывался. Но в любом случае о том что работы были плохие, мы тогда уже обсуждали. Как раз он ссылался на то, что была дождливая погода. Но тем не менее, как говорится, если подрядчик взялся за объем работы согласно договору несмотря на наши все погодные условия. Дорога должна быть сделана так с условиями наших географических, климатических условиях.

В «порядок» приводили 19 километров трассы. Средний ремонт дороги обошелся, на минуточку, в … 719 млн тенге! А в итоге мы видим рассыпающийся асфальт. В социальных сетях начали появляться жалобы на плохое состояние покрытия. Это и привлекло внимание антикоррупционной службы СКО. На данный участок выехала мониторинговая группа, она работает в рамках проекта «Сапалы жол».

Дамир Хабибулин, руководитель управления превенции и добропорядочности департамента Агентства по противодействию коррупции по СКО:

— Отобраны керны несколько образцов, на данном участке. Эти образцы кернов будут переданы в лабораторию для испытаний. А также снят верхний слой дорожного покрытия, чтобы получить именно рециклированный слой основания, насколько он соответствует установленным требованиям. Сегодня эти лабораторные испытания будут проходить. И по результатам будет составлен соответствующий акт.

Теперь будет подниматься вопрос о признании недобросовестности поставщика, выполнившего работы. Ремонтом дороги занималось ТОО «Новинтех».

Максат Баяхмет, заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автодорог СКО:

— В начале текущего года были выявлен дефекты покрытия, на что заказчиком управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог были направлены предписания подрядной организации для устранения дефектов. Подрядная организация отказывается от устранения дефектов, ссылаясь на то, что по данной дороге проходят большегрузные транспортные средства. На сегодняшний день заказчиком был подан иск о принудительном устранении дефектов.

Дело находится на рассмотрении. Решение примет экономический суд города Петропавловска.

Анастасия Остертак