Сенатор Ерик Султанов ознакомился с проблемами мамлютчан

Новости МТРК

23:02 6 Августа 2020
Также, совсем скоро мамлютчане похвастаются обновленными улицами: Ленина, Победы и Викторенко. Помимо ремонта дорог, в городе производится реконструкция школ, медучреждений и парка «Достык».

Руслан Анбаев, аким Мамлютского района:
— Реконструкция стелы Победы. Будем увеличивать площадь и устанавливать.

Благоустройство парка «Достык» планируется завершить 15 августа. Обновленная сценическая площадка будет пустовать до стабилизации ситуации с пандемией. Показали мамлютчане сенатору и завод по производству жидких минеральных удобрений.

Качество выпускаемой продукции под контролем директора ТОО «Новомихайловское-2003» Вячеслава Щеголева. Благодаря азотным удобрениям, которые здесь выпускают, урожай с каждым годом растет.

Ерик Султанов, депутат Сената Парламента РК:

— Вот аким говорит, что в этом году до 12 тысяч под креплением удобрения выросло. Это очень хороший показатель. Средняя урожайность в прошлом году какая была?
Вячеслав Щеголев, директор ТОО «Новомихайловское-2003»
— В рапсе мы получили 21 ц/га, гороха мы получили 40 ц.га, пшеница-30, ячмень-30.

В ходе поездки сенатор посетил и село Минкесер. Здесь генеральный директор КТ «Мамбетов и К» Еркебулан Мамбетов показал Ерику Султанову свою ферму. По своей технологической составляющей — это уникальный комплекс. Уход за коровами здесь очень трепетный.

Еркебулан Мамбетов, генеральный директор КТ «Мамбетов и К»:

— Здесь сена, примеси даем. Сбалансированный корм. Чтобы они жили дольше и давали больше молока.

Ерик Султанов, в свою очередь, заострил внимание на проблеме водоснабжения в селе Новомихайловке. Подчеркнул, что лично будет наблюдать за процессом реконструкции трубопровода.

 

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