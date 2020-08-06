Сенатор Ерик Султанов ознакомился с проблемами мамлютчан

Также, совсем скоро мамлютчане похвастаются обновленными улицами: Ленина, Победы и Викторенко. Помимо ремонта дорог, в городе производится реконструкция школ, медучреждений и парка «Достык».

Руслан Анбаев, аким Мамлютского района:

— Реконструкция стелы Победы. Будем увеличивать площадь и устанавливать. Благоустройство парка «Достык» планируется завершить 15 августа. Обновленная сценическая площадка будет пустовать до стабилизации ситуации с пандемией. Показали мамлютчане сенатору и завод по производству жидких минеральных удобрений.

Качество выпускаемой продукции под контролем директора ТОО «Новомихайловское-2003» Вячеслава Щеголева. Благодаря азотным удобрениям, которые здесь выпускают, урожай с каждым годом растет. Ерик Султанов, депутат Сената Парламента РК:



— Вот аким говорит, что в этом году до 12 тысяч под креплением удобрения выросло. Это очень хороший показатель. Средняя урожайность в прошлом году какая была?



Вячеслав Щеголев, директор ТОО «Новомихайловское-2003»



— В рапсе мы получили 21 ц/га, гороха мы получили 40 ц.га, пшеница-30, ячмень-30. В ходе поездки сенатор посетил и село Минкесер. Здесь генеральный директор КТ «Мамбетов и К» Еркебулан Мамбетов показал Ерику Султанову свою ферму. По своей технологической составляющей — это уникальный комплекс. Уход за коровами здесь очень трепетный. Еркебулан Мамбетов, генеральный директор КТ «Мамбетов и К»:

