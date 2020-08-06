Фитосанитары региона провели проверку овощей и фруктов

Петропавловцы:

— Должен он быть ровненьким без пупырышков, естественно, должен быть тяжелый, ну и третий показатель звук глухой. Это говорит о том, что арбуз спелый. Последний раз брал в Дарие чисто по таким показателям, пока не ошибался.

— Антибиотики или, как называются, натыканы, потому они большие, крупные, красные, вкус совсем другой.

— Проверяем, берем стакан прозрачный туда кладем мякоть с арбуза, разминаем добавляем воды, размешиваем. Если эта жидкость окрашивается в розовый цвет, значит такой арбуз с нитратами кушать его нежелательно и вкус с горчинкой. А вообще должен быть цвет еле бледно-розовый, либо совсем светлый.

Настоящая ягода-загадка, понять, что скрывается за твердой салатово-зеленой коркой очень сложно, с дыней дела обстоят значительно проще. Фитосанитары говорят, в последнюю очередь при покупке дынь и арбузов нужно бояться нитратов и не потому, что сейчас их сезон. Гигиена, а, точнее, пренебрежение ее, не единственный пункт, который может спровоцировать серьезное отравление.

Гульнара Нурикинова, специалист СКОФ РГП «Фитосанитария»:

— Мы проверяем съедобную часть, нужно не доедать до корки, до розовой части достаточно. Арбуз — это ягода, в нем есть сок, который может бродить и употребление его с алкогольными напитками можно получить своего рода тот же коктейль. И с молочными продуктами его тоже нельзя употреблять.

Как и доверять новомодным тест-системам, которые продают в интернете. Цена на эти небольшие устройства для домашнего применения на некоторых сайтах переваливает за 30 тысяч тенге. С лабораторными исследованиями такие проверки не сравнятся, считают специалисты.

А для тех, кто особенно переживает по поводу наличия нитратов и других веществ в сезонных фруктах и овощах, они предлагают сдать их для платного анализа. Цена на них колеблется в пределе тысячи тенге, в зависимости от лаборатории. При этом бесплатный государственный контроль еще никто не отменял. Доверять ему или нет — выбор каждого.

Гульнара Нурикинова, специалист СКОФ РГП «Фитосанитария»:

— С 2004 года мы занимаемся исследованиями нитратного азота и остаточного количества пестицидов. На данный момент было за июнь и июль исследовано 102 пробы, в них содержания нитратного азота в норме. С января 2020-го было исследовано 1189 проб в них все соответствует нормам.

Исследовали фрукты и овощи. В 2019-м проверку не прошли 18 килограммов молодого редиса. Потому вместо того, чтобы попасть на прилавки магазинов, его отправили на утилизацию.

Дарья Пышмынцева