Аптеки города проверяют на наличие лекарств, завышения цен, спекуляцию

На 5 августа в Петропавловске из 41 наименования лекарственных средств, в аптечной отсутствует 5 позиций: Азицин, Заха, Токсим-О, Номидес, Инфлюцеин. Некоторые есть, но в ограниченном количестве, например…

Ксарелто — 81 ед.

Азитро — 11 ед.

Азитрокс — 42 ед.

Амоксиклаб — 37 ед.

Клавам — 26 ед.

А вот запасы сумамеда, парацетамола и аспирина минимальные, первого одна упаковка на весь город. Не исключено, что на момент выхода материала ее уже нет. При этом в аптеках достаточно аналогов, — утверждают специалисты. В «Цветных» в продаже появились термометры.

Их не было из-за закрытых границ с Китаем, это основной поставщик, кроме того, работу прекратил отечественный производитель. Мониторинг по фактам наличия, завышения цен и спекуляции проводили и в районах.

Виктория Альпеева, руководитель управления профилактической работы и контроля департамента экономических расследований по СКО:

— В районах области у нас поставки лекарственных препаратов осуществляются два раза в неделю, есть отдельные районы, где наблюдается низкое количество востребованных населением парацетамола, но при этом поставки осуществляются регулярно и, видимо, просто население в целях обеспечения себя данным препаратом приобретают впрок.

В целом ситуация нормализуется. В 8 районах области созданы резервные фонды. Но некоторые аптеки все же продолжают необоснованно завышать цены. С 20 июля по 2 августа выявлено 7 точек.

Виктория Альпеева, руководитель управления профилактической работы и контроля департамента экономических расследований по СКО:

— На текущей неделе у нас установлен факт реализации медицинских изделий в продуктовых магазинах, помимо отсутствия фармацевтической лицензии идет нарушение статьи 426 КоАП РК и завышение цен на реализацию этих масок.

Проводят мониторинг, и чтобы понять, попали ли контрафактные лекарства на прилавки местных аптек. В конце июля в Алматы закрыли подпольный цех, где изъяли свыше 100 тонн поддельных препаратов.

Алена Хан