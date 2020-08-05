В СКО удалось перевести 90 процентов госуслуг в электронный формат

Новости МТРК

20:56 5 Августа 2020

Текучесть кадров на госслужбе за последние полгода заметно снизилась. Возможно, на это повлияла дистанциооная работа в период карантина, а может новые меры социальной поддержки. С 17 июля на них распространяется программа «С дипломом в село».

Таким образом, не только простимулируют молодых специалистов, но и решат вопрос с дефицитом кадров на селе. А ещё внесены изменения в части конкурсного отбора государственных служащих.

Елена Степаненко, руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы:

— Теперь отбор состоит из общего и внутреннего конкурса. Буквально на днях внесены изменения в Правила проведения конкурсов, согласно которым в случае введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина срок приема документов для участия в конкурсе на занятие вакантных должностей уполномоченных органов в области здравоохранения, социально-трудовой сферы и образования, их ведомств, территориальных подразделений, а также местных исполнительных органов в области здравоохранения, занятости населения и образования по решению конкурсной комиссии может составлять один рабочий.

По сравнению с первым полугодием 2019, в этом — в 2,5 раза снизилось количество дисциплинарных дел в отношении государственных служащих, рассмотренных на заседании Совета по этике. Это тоже стоит отнести к положительным моментам. На основании решений к дисциплинарной ответственности привлекли 4 должностных лица, еще одно дело прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения.

Елена Степаненко, руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы:

— Данная статистика свидетельствует о повышении исполнительской дисциплины государственных служащих области. Важным механизмом, направленным на укрепление служебной дисциплины, повышению этичности государственных служащих является самостоятельная деятельность членов Совета. В текущем году членами Совета по этике проведены в онлайн-режиме приемы граждан, семинары в государственных органах, лекции в филиале Академии государственного управления.

Что касается государственных услуг, то к концу 1 полугодия их количество, полученных жителями области в цифровом формате, выросло до 92 с половиной процентов. 607 из 694 можно получить онлайн на портале электронного правительства. Как показывает практика, мобильные сервисы тоже стали пользоваться спросом и уже вошли в жизнь североказахстанцев.

 

 

Алена Хан

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