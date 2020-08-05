В СК с рабочим визитом находится депутат Сената Парламента РК Е.Султанов

Первым Ерик Султанов посетил Айыртауский район. В селе Антоновке он встретился с местными жителями и рассказал об изменениях в законодательстве.

Ерик Султанов, депутат сената Парламента РК:

— На очередной сессии парламента было принято 60 законов. Есть изменения в Законе Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения». В стране обязательна вакцинация. А воспитанники детского сада обязательно должны принимать прививки. Кроме того, в Кодекс» о труде » внесен ряд изменений. Теперь трудовой договор будет зарегистрирован в электронном формате в единой системе учета. Кроме того, будут сохранены рабочие места призывников.

В Антоновке проживает чуть больше 1200 человек. Остро стоит вопрос подачи питьевой воды. Поэтому сейчас разрабатывается ПСД. А в следующем году заменят 19 км сети. На эти цели из бюджета предусмотрено порядка 400 миллионов тенге.

Дархан Амрин, аким Айыртауского района:

— В антоновке у нас 416 дворов, это 1218 человек, подключено 37 дворов уже к воде, идет положительная тенденция. Много домов сами подключаются, общая протяженность сетей 19 км, износ 80 процентов, в прошлом году жители поднимали вопрос строительства разводящих сетей.

В селе Заградовке Есильского района Ерик Султанов интересовался развитием сельского хозяйства. В этом году здесь открыли молочно-товарную ферму на 400 голов, благодаря чему 30 человек получили постоянную работу. За счет средств товарищества 4 года назад здесь построили фельдшерский пункт.

Ерик Султанов ознакомился с его работой. Осмотрел дом культуры, который капитально отремонтировали. А также посетил еще одно хозяйство — ТОО «Прометей-Агро». В прошлом году глава товарищества Иван Шоль построил в селе культурно-досуговый центр. Здесь уютное кафе, детская игровая комната, бильярдная и гостиница.

Ерик Султанов, депутат сената Парламента РК:

— В первую очередь посетил социальные объекты, сделан современный ФАП, оснащен полностью, это образец государственно-частного партнерства, которое успешно реализовано.

Юрий Шоль, директор ТОО «ПРОМОТЕЙ-АГРО»:

— Кроме производственной сферы мы вкладываем и в социальную, стрим дома для рабочих, в прошлом году мы заселили три семьи, покупаем дома и для рабочих, которые приезжают из других сел, капитально их ремонтируем, построили хоккейный корт.

В ходе поездки сенатор посетил и Заградовскую среднюю школу. В этом году она попала в число тех учреждений образования, в которых проведут капитальный ремонт. Сейчас здесь меняют крышу и двери. Работы завершат в сентябре.

В целом Ерик Султанов дал положительную оценку работе районов, но при этом отметил, что стремиться всегда есть к чему.

Алена Хан