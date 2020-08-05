В Петропавловске началось строительство спортивно-досуговой площадки

Раньше эта территория была захламлена мусором, а теперь здесь появится новая спортивно-досуговая площадка. Владимир Гюнтнер живет поблизости, активно занимается спортом, а еще он тренер волейбольного клуба. Говорит, — очень рад, что в городе уделяют внимание созданию таких вот уличных комплексов.

Владимир Гюнтнер:

— Это, во-первых, здоровье нации, молодежи. Все для того, чтобы молодежь двигалась, занималась спортом во время коронавируса. Жалко, что коронавирус нас выбивает из спортивной жизни. Надеюсь, на то, что молодежь будет заниматься активно спортом.

Строительство здесь начали в конце июля, а завершат работу к середине сентября. На этой площадка будет несколько спортивных объектов: зоны для игры в волейбол, футбол и ворк-аута. Установят здесь и уличные тренажеры.

Александр Ушаков, руководитель ИП Ушаков АС:

— Сейчас будут вестись работы по заливке основания под уличные волейбол, баскетбол. Будут беговые дорожки, длиной 700 м. В среднем, работы выполнены на 60% процентов. Финансирование своевременное, материалов хватает.

В областном центре сейчас уже оборудованы 36 таких площадок, еще 15 появятся до конца этого года. Кроме того, планируется построить 21 мини-футбольное поле и 10 бесплатных парковок.

Алишер Ашимов