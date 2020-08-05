Сенатор Ерик Султанов побывал в Аккайынском и Кызылжарском районах

4-я по счету и, пожалуй, самая долгожданная. Местные жители стремительно разрастающейся юго-восточной части Бесколя о школе мечтали и активно просили. Обещанного три года ждать не пришлось, сейчас строительные работы уверенно приближаются к финишной прямой, как и решение насущной проблемы райцентра.

Ербол Багенов, аким Бескольского сельского округа, Кызылжарский район:

— У нас в Бесколе 3 школы. 2 со смешанным, одна с казахским. В Парасате была трехсменка. Мы как раз вопрос снимаем. В Парасате вместо 400 обучается 660 ребят, здесь школа как раз на 300 мест.

Первые два блока учебного заведения готовы, третий, где будет столовая, и спортзал тоже скоро завершат. Любителям физической активности в этой школе точно не будет скучно, авторы проекта отвели приличный участок земли под самые разные площадки.

Все нюансы внутри, места, где несколько сотен ребят будут грызть гранит науки тоже продумали. Подход к работе похвальный, главное, не затянуть с результатом, отметил сенатор Ерик Султанов, который приехал в северный регион с рабочей поездкой.

Ерик Султанов, депутат Сената парламента РК:

— Первого сентября я вижу он может закончить и благоустройство уже почти готово.

На строительство школы выделили более 830 млн тенге. В сотни раз меньше и не государственных, а предпринимательских средств понадобилось, чтобы жители Полтавки стали на шаг ближе к доступной медицине.

Сотрудники нового фельдшерско-акушерского пункта, всего здесь их четверо, в конце 2019 и представить не могли, что у них будет отдельная прививочная, процедурная, смотровая и приемная.

Теперь благодаря местному фермеру, который заботится не только о собственном благосостоянии, но и об односельчанах, комфортно как медперсоналу небольшой здравницы, так и ее пациентам.

Ерик Султанов, депутат Сената парламента РК:

— Хорошее частное и государственное партнерство проявилось, здесь построили ФАП, теперь собирается улицы заасфальтировать.

Строительство здравпункта заняло меньше полугода. На это понадобилось 12 миллионов тенге.

Дарья Пышмынцева