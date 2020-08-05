Минэкологии разработало новый проект закона «Об ответственном отношении к животным»

Эти ужасающие кадры вопиющих случаев произошли недавно, но сумели оставить в сердце каждого казахстанца глубокий шрам. Просторы интернета — едва ли не выставка таких фактов. У каких то животных покалечены лапы, у кого хвост или морда.

Магзум Мирзагалиев, министр экологии, геологии и природных ресурсов РК:

— Актуальность темы ответственного отношения к животным ранее не раз подчеркивал глава нашего государства Касым-Жомарт Токаев. Он поручил подготовить данный законопроект, необходимость которого уже давно назрела.

Для зоозащитников — это событие долгожданное. Неравнодушные граждане в предложенном законопроекте хотят запретить умерщвление животных, по каким бы это ни было причинам. Это вовсе не означает, что бездомные собаки и кошки будут неприкосновенны. Напротив, регламент обращения с безнадзорными животными становится строже, он предписывает действовать по схеме: отлов, стерилизация, вакцинация, возврат на прежнее место.

Лаура Маликова, представитель Ассоциации протестующих экологов:

— Собаки и кошки, выброшенные на улицу, они не стерилизованы, размножаются и соответственно у нас пополняются приюты. Поэтому этот механизм нужно предусмотреть.

Пожалуй, один из самых сложных пунктов разработанного закона — вопрос о регуляции численности таких животных. И здесь общественный фонд предоставляет статистику за последние 5 лет.

Лилия Сарсенова, зоозащитник:

— Если вы посмотрите, то за последние годы не наблюдается никакого прогресса в плане вопроса о сокращении численности бездомных животных. Либо это стабильно ровные. Либо у нас идет увеличение в целом на 21 процентов.

На смену отстрелу и травле, по словам зоозащитников, должны прийти цивилизованных методы. Создать их поможет данный законопроект. А вот сколько уйдет времени на воспитание человеческой гуманности — вопрос сложный.

Жанель Бисенбаева