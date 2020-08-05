Лишь 60 процентов североказахстанцев знакомы с термином — медиатор

Знаменитую фразу кота Леопольда, можно смело назвать «мантрой» всех медиаторов. Вот только мультфильм, на котором выросло не одно поколение не новый, от слова совсем. В отличие от термина, который прозвучал в предыдущем предложении.

Институт медиации в Казахстане, совсем молодой, ему всего лишь 9 лет. Если брать север страны, то от этой цифры нужно отнять 6. И специалистам этой сферы удалось за это время многого достичь, считает ведущий эксперт в этой области Гулбахша Мусабаева.

Гулбахша Мусабаева, заведующая кабинетом медиации областной ассамблеи народа Казахстана:

— В СКО институт медиации начал активно работать в 2016-м году. Всего более 33 профессиональных медиаторов у нас состоят в реестре, но в то же время у нас много профессиональных медиаторов, которые обучились или просто на общественных началах работают в организациях.

Таких в нашей области больше двухсот. «Борцы за мир» каждый день пытаются сэкономить деньги, нервы и здоровье, которые жители региона теряют во время судебных процессов. Они нередко растягиваются на годы. Пойти на примирение далеко не всегда бывает легко. За 17 лет работы в суде Гайни Хамзина видела самые разные дела. Нередко в зале заседания оказываются люди, связанные кровным родством.

Гайни Хамзина, судья №2 г.Петропавловска:

— Было дело, связанное с договором дарения, между родственниками. Стороны пришли к компромиссному решению, что квартира остается за дочерью, но она выполняет определенные условия.

Дочь с родителями не могли поделить квартиру, помогла медиация. Кстати, этот термин, по данным экспертов, в северном регионе знает примерно 60% населения. Показатель хороший, но не идеальный, а значит, тем, кто пытается воссоединить семьи, восстановить отношения родственников, друзей или незнакомых людей, которые не могут найти компромисс, еще есть над чем работать.

Дарья Пышмынцева