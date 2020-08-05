Двое мужчин не справились с течением и ушли под воду в СКО

ДЧС

21:31 5 Августа 2020

На запланированный отдых отправились две семьи из Петропавловска, сообщают спасатели. Трагедия произошла в месте, не отведенном для купания. Первым начал тонуть мужчина и его девятилетняя дочь.

Нурлан Атыгаев, исполняющий обязанности начальника ДЧС СКО полковника гражданской защиты:

— Вскоре он скрылся под водой, при этом оттолкнул свою дочь к берегу. Сам утонул. На спасение друга семьи в воду заплыл мужчина, 1977 г.р., который тоже утонул при невыясненных обстоятельствах. Тела погибших отправлены на СМЭ.

По данным ДЧС, с начала купального сезона жертвами несчастных случаев на воде стали 14 североказахстанцев. По словам спасателей, печальная статистика не останавливает некоторых жителей и они продолжают посещать необорудованные пляжи.

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