COVID-19: Временные ограничительные меры вводятся в СКО

COVID-19: Казахстан

20:41 5 Августа 2020

Это постановление главного санитарного врача региона. Согласно документу ограничивается передвижение, как по области, так и внутри населенных пунктов. Дополнительно приостанавливается работа объектов общественного питания, функционирующих на открытом воздухе с летними площадками.

А с 00.00 часов 8 августа и до 00.00 часов 10 августа, с этого же времени 15 августа и до 00.00 часов 17 числа ограничивается передвижение общественного транспорта внутри населенных пунктов, в том числе дачные маршруты. КСК совместно с собственниками квартир должны провести дезинфекционную обработку детских и спортивных площадок, подъездов домов.

Ношение медицинских или тканевых масок в общественных местах на открытом воздухе является обязательным, за исключением детей в возрасте до пяти лет и лиц, занимающихся индивидуальными, групповыми занятиями спортом не более 5 человек при соблюдении социальной дистанции. Исключение также распространяется на людей, имеющих медицинские противопоказания.

 

 

Алена Хан

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