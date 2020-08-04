В ситуационный центр СКО поступили жалобы на медработников

Решать проблемы оперативно и также реагировать на жалобы североказахстанцев. Для этого в регионе создали ситуационный центр. Его мониторинговые группы следят за качеством медобслуживания, ценами в аптеках, за соблюдением карантина. Проверки проводят общественники, они, говорят борцы с коррупцией, лица незаинтересованные. Следить есть зачем.

К примеру, гуманитарная помощь. В нашей стране были случаи, когда бесплатные медикаменты находили на прилавках аптек. Чтобы такого не было, на каждой доставке гумпомощи присутствуют антикоррупционщики и представители мониторинговых групп. Они же реагируют на обращения медиков. Поступила жалоба на нехватку индивидуальных средств защиты.

Нурлан Жахин, первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:

— К примеру, мониторинговая группа проверила наличие медицинских масок в Центре психического здоровья. Третьей мониторинговой группой был произведен разбор обращения с выездом на место для встречи с коллективом, проверки соответствующей документации. По результатам проверки мониторинговой группой установлено, что факты, указанные в обращении, не подтвердились. Утилизация осуществляется в каждом подразделении, фактов многоразового использования одноразовых медицинских масок не выявлено.

Обращений, которые касались медорганизаций, было 9. Жители одного из сельских округов сообщили, что у них нет фельдшера. После выяснилось, что она ушла в отпуск. Но в такое непростое время медик сельчанам необходим. Потому её вызвали на работу.

Азамат Магзумов, член мониторинговой группы:

— Кроме того, были заявления, что во 2-й поликлинике медработники не соблюдают сандезрежим, ходят без маски. Мы незаметно несколько человек приходили, смотрели. Не видели, чтобы медработник ходил без маски. Все заходили через фильтр.

Но были и обращения североказахстанцев, которые в итоге нашли своё подтверждение.

Нурлан Жахин, первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:

— К примеру, поступало обращение, указывающее на хамство медицинских работников в областной больнице. По данному факту незамедлительно просмотрен видеоархив. Установлен факт обращения на частном транспорте в приемный покой. При этом родственники погрузили пациентку на каталку самостоятельно, что вызвало их возмущение. Пациентка осмотрена врачом, после чего пациентка переведена в провизорное отделение. С персоналом приемного покоя проведена беседа по соблюдению медицинской этики и деонтологии. Медицинской сестре, которая допустила конфликт с родственниками пациентки, объявлено замечание, переведена на другое место работы.

Были сложности и при госпитализации, проводили только экстренную. Но пациент должен был сдать ПЦР-тест. Когда в области был пик заболеваемости, результаты приходилось ждать долго.

Нурлан Жахин, первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:

— Данный вопрос был решён. Дополнительно во фтизиопульмонологии два аппарата для ПЦР тестов. Ещё в национальном центре качества СКО. Они сейчас работают в полную мощь. Результаты вовремя. Я лично выезжал в лаборатории. Медиков всё устраивает, претензий не имеется.

Если вы столкнулись с нарушением, грубым обращением, некачественным оказанием медуслуг, можете обратиться в ситуационный центр «109» либо по номеру карты общественного контроля.

Айгерим Мукашева